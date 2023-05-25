Сборная Латвии по хоккею победила шведов в четвертьфинале чемпионата мира
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сборная Латвии нанесла поражение шведам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сборная Латвии нанесла поражение шведам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.
Встреча в Риге закончилась победой латвийцев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Данс Локмелис (13-я минута), Микс Индрашис (46) и Янис Якс (54). Гол шведов на счету Тимоти Лильегрена (30).
Сборная Латвии впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира, ее соперником станет команда Канады. Вторую пару составят сборные Германии и США. Игры пройдут 27 мая.
Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.