Сборная Латвии по хоккею победила шведов в четвертьфинале чемпионата мира

Встреча в Риге закончилась победой латвийцев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Данс Локмелис (13-я минута), Микс Индрашис (46) и Янис Якс (54). Гол шведов на счету Тимоти Лильегрена (30).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=24f82dba5780d5a6&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242032&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Латвии впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира, ее соперником станет команда Канады. Вторую пару составят сборные Германии и США. Игры пройдут 27 мая.