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25 мая, источник: Спорт РИА Новости

Сборная Латвии по хоккею победила шведов в четвертьфинале чемпионата мира

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сборная Латвии нанесла поражение шведам в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге и финском Тампере.

Швеция
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Источник: Reuters

Встреча в Риге закончилась победой латвийцев со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). В составе победителей шайбы забросили Данс Локмелис (13-я минута), Микс Индрашис (46) и Янис Якс (54). Гол шведов на счету Тимоти Лильегрена (30).

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Латвии впервые сыграет в полуфинале чемпионата мира, ее соперником станет команда Канады. Вторую пару составят сборные Германии и США. Игры пройдут 27 мая.

Чемпионат мира завершится 28 мая. Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Швеция
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Латвия
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