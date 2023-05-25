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25 мая, источник: Чемпионат.com

Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко

Сборная Суоми сложила с себя чемпионские полномочия.

Финляндия
КанадаЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Самая громкая четвертьфинальная вывеска на чемпионате мира по хоккею — противостояние Канады и Финляндии. Обычно эта встреча проходит в финале, однако на этот раз соперники встретились уже так рано. Финны стали в своей группе третьими, а канадцы вторыми, пропустив вперёд уже вылетевшую из турнира Швейцарию.

«У сборной Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой команды по сравнению с другими командами турнира. Финляндия будет фаворитом в четверг. Игра многих канадских хоккеистов выглядит ужасно, но канадцы любят, когда против них целый стадион, они в восторге от такой атмосферы. Даже медленный динозавр в такой обстановке начинает бегать быстро.

Милан Лучич — игрок, за которым стоит наблюдать. Он культовый игрок. Весь хоккейный мир знает и ценит его. Конечно, он уже немолод и толком не двигается, но он играет с хорошим настроем. Если бы у него не было огня, он бы не приехал на чемпионат мира», — говорил известный финский тренер Раймо Сумманен.

Однако счёт в отчётном противостоянии открыли именно «кленовые листья». Вдоль правого борта канадцы убежали в контратаку, Куинн затащил шайбу в зону соперника и из борьбы нанёс бросок низом, попав точно под дальнюю штангу. Интересно, что это первый гол Джека на турнире.

Конечно, с ходу вылетать в плей-офф финны не собирались, но даже такая далеко не суперзвёздная сборная Канады способна обыграть любого. Во второй двадцатиминутке североамериканцы увеличили своё преимущество.

И вновь у «кленовых листьев» сработала контратака. После аккуратного выброса в среднюю зону пошёл канадский контрвыпад «три в одного», Нейборс сделал передачу под ворота, а Бле исполнил неотразимый кистевой бросок в ближнюю девятку ворот Ларми.

В третьем отрезке встречи в ворота сборной Суоми влетела очередная шайба. Канадцы буквально разорвали финскую оборону. После серии классных передач Карконе получил шайбу у ворот и без помех бросил под перекладину, Ларми в этом моменте уже был отыгран.

У финнов сработала замена вратаря на шестого полевого: Хартикайнен от лицевой нанёс бросок, Монтембо среагировал, но шайбу не прижал, а Теэму добил под ближнюю штангу. Однако едва ли не сразу Канада усилиями Тоффоли, поразившего пустые ворота, сделала счёт 4:1. Он и оказался итоговым.

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Сборная Финляндии с треском провалила домашний чемпионат мира, сложив с себя чемпионские полномочия. В матче с канадцами коллектив Юкки Ялонена выглядел попросту жалко. Посмотрим, как североамериканцы сыграют в полуфинале с Латвией, но теперь у них есть все шансы на титул. Правда, без сборной России среди участников он всё равно фактически обесценен. Ценности в такой победе будет мало.

Канада
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Финляндия
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