Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко

Самая громкая четвертьфинальная вывеска на чемпионате мира по хоккею — противостояние Канады и Финляндии. Обычно эта встреча проходит в финале, однако на этот раз соперники встретились уже так рано. Финны стали в своей группе третьими, а канадцы вторыми, пропустив вперёд уже вылетевшую из турнира Швейцарию.

«У сборной Канады, вероятно, уже лет 20 не было такой слабой команды по сравнению с другими командами турнира. Финляндия будет фаворитом в четверг. Игра многих канадских хоккеистов выглядит ужасно, но канадцы любят, когда против них целый стадион, они в восторге от такой атмосферы. Даже медленный динозавр в такой обстановке начинает бегать быстро.



Милан Лучич — игрок, за которым стоит наблюдать. Он культовый игрок. Весь хоккейный мир знает и ценит его. Конечно, он уже немолод и толком не двигается, но он играет с хорошим настроем. Если бы у него не было огня, он бы не приехал на чемпионат мира», — говорил известный финский тренер Раймо Сумманен.

Однако счёт в отчётном противостоянии открыли именно «кленовые листья». Вдоль правого борта канадцы убежали в контратаку, Куинн затащил шайбу в зону соперника и из борьбы нанёс бросок низом, попав точно под дальнюю штангу. Интересно, что это первый гол Джека на турнире.

Конечно, с ходу вылетать в плей-офф финны не собирались, но даже такая далеко не суперзвёздная сборная Канады способна обыграть любого. Во второй двадцатиминутке североамериканцы увеличили своё преимущество.

И вновь у «кленовых листьев» сработала контратака. После аккуратного выброса в среднюю зону пошёл канадский контрвыпад «три в одного», Нейборс сделал передачу под ворота, а Бле исполнил неотразимый кистевой бросок в ближнюю девятку ворот Ларми.

В третьем отрезке встречи в ворота сборной Суоми влетела очередная шайба. Канадцы буквально разорвали финскую оборону. После серии классных передач Карконе получил шайбу у ворот и без помех бросил под перекладину, Ларми в этом моменте уже был отыгран.

У финнов сработала замена вратаря на шестого полевого: Хартикайнен от лицевой нанёс бросок, Монтембо среагировал, но шайбу не прижал, а Теэму добил под ближнюю штангу. Однако едва ли не сразу Канада усилиями Тоффоли, поразившего пустые ворота, сделала счёт 4:1. Он и оказался итоговым.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=38bf668f39ab7221&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242031&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.