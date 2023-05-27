Сборная Канады по хоккею обыграла команду Латвии и стала первым финалистом чемпионата мира

ТАСС, 27 мая. Сборная Канады со счетом 4:2 обыграла команду Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в субботу в финском Тампере.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Самюэль Блэ (36-я минута), Джек Куинн (41), Адам Фантилли (49) и Скотт Лотон (60). У проигравших отличились Данс Лочмелис (9) и Рудольфс Балцерс (37). В финале сборная Канады сыграет с победителем матча между командами США и Германии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=e5ea1db756752f09&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242043&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Канады не пропускает финалы чемпионатов мира с 2019 года (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса). В 2019 и 2022 годах канадцы уступили в решающем матче сборной Финляндии, в 2021-м они обыграли финнов. Сборная Латвии впервые сыграет в матче за третье место, ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах.