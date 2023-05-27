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17:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Канады по хоккею обыграла команду Латвии и стала первым финалистом чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев.

Канада
ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 мая. Сборная Канады со счетом 4:2 обыграла команду Латвии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в субботу в финском Тампере.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Самюэль Блэ (36-я минута), Джек Куинн (41), Адам Фантилли (49) и Скотт Лотон (60). У проигравших отличились Данс Лочмелис (9) и Рудольфс Балцерс (37). В финале сборная Канады сыграет с победителем матча между командами США и Германии.

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Сборная Канады не пропускает финалы чемпионатов мира с 2019 года (в 2020-м турнир не проводился из-за пандемии коронавируса). В 2019 и 2022 годах канадцы уступили в решающем матче сборной Финляндии, в 2021-м они обыграли финнов. Сборная Латвии впервые сыграет в матче за третье место, ранее лучшим достижением латвийской команды было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах.

Чемпионат мира проходит в Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.

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