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21:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия в овертайме победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Германии по хоккею победила команду США и вышла в финал чемпионата мира 2023 года.

США
ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Основное время завершилось со счетом 3:3. У американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Рокко Гримальди и Майки Эйссимонт. У немцев ворота соперников поразили Фредерик Тиффельс, Максимилиан Шубер и Марцель Небельс. В овертайме победу немцам принес Тиффельс.

Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира. В решающем матче команде предстоит встретиться с Канадой, которая ранее обыграла на стадии ½ Латвию со счетом 4:2. Финальная игра состоится 28 мая в 20:20 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).

США
3:4ОТ
2:2, 1:0, 0:1
Германия
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