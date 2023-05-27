Германия в овертайме победила США и вышла в финал ЧМ по хоккею
Сборная Германии по хоккею победила команду США и вышла в финал чемпионата мира 2023 года.
Сборная Германии по хоккею победила команду США и вышла в финал чемпионата мира 2023 года.
Основное время завершилось со счетом 3:3. У американцев заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Рокко Гримальди и Майки Эйссимонт. У немцев ворота соперников поразили Фредерик Тиффельс, Максимилиан Шубер и Марцель Небельс. В овертайме победу немцам принес Тиффельс.
Таким образом, сборная Германии стала вторым финалистом чемпионата мира. В решающем матче команде предстоит встретиться с Канадой, которая ранее обыграла на стадии ½ Латвию со счетом 4:2. Финальная игра состоится 28 мая в 20:20 по московскому времени.
Действующим победителем турнира является сборная Финляндии. Россия пропускает первенство из-за санкций Международной федерации хоккея (IIHF).