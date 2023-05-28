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12:12 (мск), источник: Sport24

У России украли чемпионат мира, теперь в финале играет Германия! Такого не было 93 года

В последний раз Канада и Германия рубились в финале ЧМ в 1930 году.

ГерманияЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Поначалу казавшийся пресным и предсказуемым чемпионат мира в Риге и Тампере на стадии плей-офф подарил нам сразу несколько мощных сюжетов. Отсутствие сборной России из-за отстранения от международных соревнований сыграло на руку таким командам, как Латвия и Германия — чем меньше топовых соперников, тем больше шансов дойти до финала. Однако если немцы своим шансом воспользовались и гарантировали себе как минимум серебро мирового первенства, то латыши не сподобились на вторую сенсацию подряд и сыграют в матче за третье место. Но обо всем по порядку.

Канада — Латвия — 4:2

Команду Харийса Витолиньша можно назвать главной сенсацией турнира. Сначала латыши на стадии четвертьфинала отправили домой уже привычно мягкотелых шведов — несмотря на то, что «Тре Крунур» очень часто проваливаются в плей-офф, успех хозяев ЧМ в этой встрече стал настоящим сюрпризом. Поэтому в полуфинале с родоначальниками хоккея сборная Латвии имела очевидное психологическое преимущество. Ведь им уже было нечего терять — они и так прыгнули выше головы и стали национальными героями. Вероятно, именно эта психологическая раскрепощенность позволила латышам вести в счете большую часть матча. Голы Данса Лочмелиса и Рудольфа Балцерса могли бы вывести банду бывшего помощника Олега Знарка в финал турнира. Но канадцы в решающий момент собрались и избежали провала — Адам Фантилли оформил шикарный голешник и вывел свою команду в финал.

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США — Германия — 3:4 ОТ

Во втором полуфинале также был очевидный фаворит и аутсайдер. Да, немцы за последнее десятилетие сделали серьезный шаг вперед и уже давно не являются мальчиками для битья. Спросите у игроков сборной России, которые участвовали в Олимпиаде в Пхенчхане — они подтвердят. Однако на фоне таких американцев даже крепкая Германия имела минимальные шансы на успех. Команда Дэвида Куинна по игре была абсолютно лучшей на турнире. И в полуфинале она бросилась это доказывать сразу после стартового свистка — к 4-й минуте встречи сборная США уже вела 2:0. Однако их соперник вновь доказал, что с нервами и психологической устойчивостью у него все в полном порядке. Бундестим отыгрались еще до конца первого периода. Подопечные бывшего коуча Артемия Панарина снова вышли вперед, однако за полторы минуты до конца матча немцы проявили характер и спаслись. А в овертайме американцы после лазерного выстрела Фредерика Тиффельса были вынуждены капитулировать.

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Сборная Германии впервые за последние 93 года сыграет в финале чемпионата мира. Соперником команды Харольда Крайса станут канадцы, с которыми Бундестим уже встречались на этой стадии в далеком 1930 году. Тогда родоначальники хоккея вышли из этого противостояния победителями. Удастся ли им повторить этот результат на этот раз? Узнаем очень скоро.

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