Президент Латвии в шутку предложил сделать вратаря сборной министром обороны страны

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Сейчас Латвия входит в четвёрку лучших хоккейных стран мира. Атмосфера в Риге была сумасшедшей. Хоккей — спорт номер один в Латвии и Финляндии. В других частях мира это футбол. Латыши чувствуют связь с финнами, а финны с латышами. Теперь финны должны поддержать Латвию.



Отличная игра вратаря Шилова? Я подумаю над тем, чтобы сделать его следующим министром обороны страны (смеётся)», — цитирует Левитса Iltalehti.