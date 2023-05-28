Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
15:20
США
Латвия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Канада
Германия
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
Даллас
24
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.05
Канада
Латвия
42
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
27.05
США
Германия
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
30.05
Даллас
Вегас
Все события
13:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент Латвии в шутку предложил сделать вратаря сборной министром обороны страны

Президент Латвии Эгилс Левитс прибыл в воскресенье в Тампере на чемпионат мира по хоккею с шайбой.

ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Политик посетит матч за третье место между сборными Латвии и США. Левитс в шутку предложил сделать вратаря сборной Артура Шилова министром обороны страны.

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Сейчас Латвия входит в четвёрку лучших хоккейных стран мира. Атмосфера в Риге была сумасшедшей. Хоккей — спорт номер один в Латвии и Финляндии. В других частях мира это футбол. Латыши чувствуют связь с финнами, а финны с латышами. Теперь финны должны поддержать Латвию.

Отличная игра вратаря Шилова? Я подумаю над тем, чтобы сделать его следующим министром обороны страны (смеётся)», — цитирует Левитса Iltalehti.

Во время загрузки произошла ошибка.

В игре за третье место встретятся сборные США и Латвии. Матч состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 15:20 мск.

Канада
4:2
0:1, 1:1, 3:0
Латвия
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы их не хотим». Российских лыжников не пустили на Кубок мира
Загитова стала украшением «ЛП» или опозорила его?
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь