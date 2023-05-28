Сборная Латвии обыграла США и впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата мира

На восьмой минуте периода Роберт Букартс с передач Рихарда Букартса и Мартиньша Дзиеркалса открыл счёт в матче. Спустя две минуты Рокко Гримальди с передач Скотта Перуновича и Андерса Бьорксделала сделал счёт 1:1. На 17-й минуте первого периода Янис Якс с передач Рихарда Букартса и Микса Индрашиса вновь вывел сборную Латвии вперёд, однако менее чем за минуту до конца отрезка Рокко Гримальди оформил дубль и восстановил равновесие в матче.