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28 мая, источник: Спорт РИА Новости

Канада 28-й раз стала чемпионом мира, превзойдя достижение СССР и России

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Сборная Канады победила команду Германии в финальном матче чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге и финском Тампере.

Канада
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Источник: Reuters

Встреча в Тампере завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев, у которых отличились Самуэль Блэз (11-я и 45-я минуты), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффоли (52) и Скотт Лотон (59). В составе команды Германии шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (8) и Даниэль Фишбух (34).

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Сборная Канады в 28-й раз победила на чемпионате мира. Также в активе канадцев 16 серебряных медалей и девять бронзовых. Сборная Канады стала рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира, обойдя команды СССР и России, на счету которых в совокупности 27 титулов.

Команда Германии в третий раз стала серебряным призером чемпионата мира, также немцы дважды брали бронзовые медали.

Изначально турнир должен был принимать Санкт-Петербург, но Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Россию права на проведение соревнований. Сборная России второй год подряд пропускает чемпионат мира.

Канада
5:2
1:1, 1:1, 3:0
Германия
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