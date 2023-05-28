Канада 28-й раз стала чемпионом мира, превзойдя достижение СССР и России

Встреча в Тампере завершилась со счетом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу канадцев, у которых отличились Самуэль Блэз (11-я и 45-я минуты), Лоусон Крауз (38), Тайлер Тоффоли (52) и Скотт Лотон (59). В составе команды Германии шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (8) и Даниэль Фишбух (34).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=81c8ac66c322ea49&partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242072&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Канады в 28-й раз победила на чемпионате мира. Также в активе канадцев 16 серебряных медалей и девять бронзовых. Сборная Канады стала рекордсменом по числу побед на чемпионатах мира, обойдя команды СССР и России, на счету которых в совокупности 27 титулов.

Команда Германии в третий раз стала серебряным призером чемпионата мира, также немцы дважды брали бронзовые медали.