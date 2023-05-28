Названа символическая сборная чемпионата мира — 2023

Напомним, на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы. В группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2).