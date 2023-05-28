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28 мая, источник: Чемпионат.com

Названа символическая сборная чемпионата мира — 2023

Международная федерация хоккея назвала символическую сборную чемпионата мира — 2023.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
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Источник: Пресс-служба IIHF

Вратарь: Артур Шилов (Латвия);
Защитники: Маккензи Уигар (Канада), Мориц Зайдер (Германия);
Нападающие: Доминик Кубалик (Чехия), Джон-Джейсон Петерка (Германия), Рокко Гримальди (США).

Напомним, на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) завершился решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023. В финале турнира встречались сборные Канады и Германии. Победу со счётом 5:2 одержали канадцы. В группе сборная Канады заняла второе место, уступив сборной Швейцарии (2:3) и Норвегии (2:3 Б). В плей-офф «кленовые листья» были сильнее Финляндии (4:1), Латвии (4:1) и Германии (5:2).

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Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.

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