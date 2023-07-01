Пока боролись с Россией, сами остались ни с чем! Чехи не нашли денег и потеряли все соцсети хоккейной федерации

Закрытие музея хоккейной славы, посвященного победе в Нагано-98. Дикие танцы вокруг тренера национальной сборной. Жуткие русофобские крики некогда талантливейшего голкипера. Все это — неполный перечень приключений, которые переживает чешский хоккей менее чем за год до домашнего чемпионата мира. Но совсем недавно в этой стране произошел новый вопиющий случай, который говорит о погружении в полный хаос. Пока правительство Чехии запрещало участие спортсменов, представляющих Чехию, в соревнованиях на территории России, местная федерация хоккея в один миг лишилась всех (!) своих аккаунтов в социальных сетях.

Суть проблемы привычна — деньги. У чешской федерации хоккея, как и у всех приличных подобных организаций, были странички во всех популярных мировых социальных сетях. Вели их сотрудники маркетингового агентства ВРА, сотрудничество с которым было приостановлено по инициативе чешской хоккейной федерации. Как водится, чиновники посчитали, что фирма берет слишком много денег за свои услуги.

«В исполнительном комитете мы посчитали, что надо приостановить сотрудничество», — сказал член этого самого комитета Бедржих Щербан.

Медийщики — люди простые: раз не платят, значит, все будет отключено. За два дня до истечения срока контракта все посты в социальных сетях были удалены. Затем короткое время страницы не были доступны, а еще чуть позже странички с такими адресами уже мог зарегистрировать кто угодно — адреса значились как не занятые.

Этим воспользовались, и 30 июня в социальной сети «Твиттер» (запрещена в России) в бывшем чешском аккаунте @narodnitym началась свистопляска. Сначала там появился профиль комментатора с очень актуальной нынче фамилией Вагнер (речь о чешском футбольном комментаторе Рихарде Вагнере по прозвищу Вага), а еще полдня спустя аккаунт стал принадлежать неизвестному ранее хоккейному клубу «Гавличков Брод».

«Когда мы узнали, что домен свободен, один из нас попытался зарегистрировать его на себя. Так что все сложилось хорошо, и изначальный прикол в конечном итоге превратился в нечто большее. Мы будем продолжать делать посты», — говорит Милан Сохор, маркетолог команды «Гавличков Брод».

У чешской федерации хоккея в этой социальной сети было больше 100 тысяч подписчиков, а всего аудитория в четырех соцсетях составляла около 700 тысяч. Все они теперь потеряны, а болельщики лишились значительного и оперативного источника информации. Сейчас у @narodnitym вместо ста тысяч всего 197 подписчиков, да и то — многие подписались просто из интереса к происходящему.

«У нас будут новые сети. Оставьте это нам», — нервно сказал глава хоккейной ассоциации Алоиз Гадамчик.

«Частью наших предложений были варианты, связанные с постоянным автономным использованием учетных записей, а также помощью в администрировании. Однако руководство чешского хоккея решило не принимать наше предложение. Желаем чешскому хоккею удачи и успехов в построении собственной коммуникации», — сказал директор агентства ВРА по маркетингу.

Как говорят чешские чиновники, причина отказа — деньги. Якобы медийщики попросили за свою работу астрономическую сумму, нереальную для чешского хоккея.

«Даже если сумма была в шесть раз меньше той, которую нам предложили, за эту сумму мы можем построить отличные социальные сети с гораздо большим количеством подписчиков и большим охватом. И намного лучше», — добавил секретарь Ян Черны.

Запускать все соцсети с нуля за 11 месяцев до домашнего чемпионата мира — вещь самоубийственная, поскольку даже простое возвращение к прежним цифрам охвата потребует огромных денег и усилий. В том же чешском хоккее есть свежий пример ХК «Литвинов», который, имея аудиторию в 50 тысяч подписчиков, был вынужден сменить аккаунт и начать сначала. За год ведения нового аккаунта количество подписавшихся составило лишь 20% от первоначальной цифры, и, видимо, к прежней популярности они уже не вернутся.