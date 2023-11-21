НХЛ отказалась от российских звезд? Из-за этого в бешенстве даже американцы

Очередной сезон Национальной хоккейной лиги уже более месяца как находится в самом разгаре, и за это время успел произойти ряд значимых событий. Среди них числится очередная вылазка НХЛ за пределы Северной Америки.

В рамках NHL Global Series лига провела вынесенные матчи в Швеции: в Стокгольме отыграли «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мейпл Лифс» и «Миннесота Уайлд». Сами игры, скорее, не оправдали у болельщиков и зрителей всех ожиданий в плане накала, однако нашли чем запомниться. Помимо матчей в Стокгольме произошли и другие ключевые события, но только уже с участием представителей руководства лиги.

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На играх в Швеции присутствовали главные лица НХЛ — комиссионер Гэри Бэттмен и его заместитель Билл Дэйли. Кроме них Стокгольм посетил и исполнительный директор ассоциации игроков лиги (NHLPA) Марти Уолш, и его последние заявления пролили свет на судьбу российских хоккеистов.

Как известно, НХЛ на протяжении последних нескольких лет работает над проведением турнира с участием игроков лиги. В простонародье — Кубок мира. Его лига не организовывала с 2016 года. В 2024-м он должен был состояться вновь, однако от его проведения НХЛ в итоге отказалась из-за сборной России. Россияне, напомним, с начала 2022-го решением Международной федерации хоккея отстранены от участия в турнирах под своей эгидой. К Кубку мира от НХЛ IIHF не имеет никакого отношения, но из-за ряда трудностей (например, вероятного отказа ряда стран соревноваться с Россией) проведение турнира было отложено.

Планируется, что он все же состоится, но уже в феврале 2025 года. Как утверждают известные североамериканские инсайдеры Эллиотт Фридман и Фрэнк Серавалли, сам турнир не будет называться Кубком мира, на что, собственно, указал и Марти Уолш в диалоге с Серавалли. Но интересно не это, а судьба сборной России. Она, вероятнее всего, до участия в первенстве допущена не будет.

«Скорее всего, нет. В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Вы должны принимать во внимание все это. Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», — цитирует Уолша Daily Faceoff.

И такой подход вызывает недоумение. Недопуск сборной России был бы понятен, если бы организацией турнира занималась IIHF, но она в данном случае и близко не стояла. Более того, Международная федерация хоккея совсем не рада инициативе НХЛ провести турнир в указанные сроки. Но теперь решение об отказе от россиян принимают именно лига и NHLPA.

Просто напомним, что, по заявлениям руководства ассоциации игроков НХЛ, ее главная задача — защита интересов всех членов профсоюза вне зависимости от их национальной принадлежности. Во многом по этой причине российские хоккеисты до сих пор без каких-либо преград выступают в НХЛ. Но на турнир под эгидой лиги их почему-то не пустят. Якобы из-за претензий других национальных хоккейных федераций, хотя те также не являются организаторами и почему-то не возмущаются из-за совместного с россиянами участия своих игроков в НХЛ.

Получается, что лига противоречит собственным же принципам.

Также вызывает вопрос и состав стран-участниц будущего турнира. В него, видимо, войдут от четырех до шести национальных команд. Пока в списке фигурируют только Канада, США, Финляндия и Швеция. Возможно, к ним прибавится кто-то еще.

Так или иначе потенциально турнир может обойтись не только без России, но и без Чехии, Германии, Швейцарии, Словакии и ряда других стран, где уровень хоккея за последние годы заметно вырос вместе с количеством их звездных представителей. То есть в теории соревнования под эгидой НХЛ могут пропустить 60−80% процентов (цифры абстрактные, неточные) игроков всей лиги. На баталии двадцатого состава сборной Канады, студентов из США и скандинавских выходцев из европейских лиг можно посмотреть и на чемпионате мира, для чего тогда создавать еще один похожий по наполнению турнир?

На это, что интересно, указывает большинство болельщиков из Северной Америке. Понятно, что их слова ничего не решают, но глас народа показателен. Если почитать многочисленные комментарии в социальных сетях — например, в X (бывший Twitter), — то можно увидеть, как зрители выступают категорически против турнира в подобном формате. Им не нужен североамеранский аналог Еврохоккейтура.

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Особенно это касается статуса россиян. Американцы выражают особое недовольство фактом отсутствия России среди участников первенства и аргументируют свои претензии потенциально низким уровнем качества и интереса турнира по аналогии с тем, что в последние пару лет происходит с чемпионатами мира от IIHF разных возрастных категорий.

Современная НХЛ держится в том числе и на российских звездах, и очевидно, что отсутствие на турнире, например, Александра Овечкина, Евгения Малкина, Никиты Кучерова, Артемия Панарина, Кирилла Капризова, Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина, Михаила Сергачева, Дмитрия Орлова и многих-многих-многих других россиян, лишит соревнования той самой остроты и привлекательности баталий среди лучших в мире хоккеистов.

Все те же американцы справедливо указывают на отсутствие логики в действиях НХЛ и NHLPA.

«Если россияне без проблем выступают в розыгрышах лиги, то почему они не могут сыграть и на этом турнире, созданном НХЛ?» — подобный вопрос справедливо поднимается в дискуссии.

На него, впрочем, лига вразумительного ответа не даст. Все идет к тому, что прежняя репутация НХЛ — территории превосходства спортивного бизнеса над политическими убеждениями — будет заметно подорвана. Интересно, как на это отреагируют главные российские звезды лиги, которые ранее выражали искреннее желание представить свою страну на турнире.