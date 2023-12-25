Канада больше не главный фаворит? Разбор составов топ-сборных МЧМ-2024 по хоккею
Без сборной России на первый план выходят американцы: у «звёздно-полосатых» прекрасная глубина во всех линиях.
Без сборной России на первый план выходят американцы: у «звёздно-полосатых» прекрасная глубина во всех линиях.
Молодёжный чемпионат мира несколько лет назад незаметно для многих стал такой же привычной обстановкой новогоднего декора, как мандарины или советские комедии 31 декабря. Однако без сборной России турнир снова возвращается к своему состоянию образца до баффальского чемпионства — за ним будет следить только ядерная хоккейная аудитория, да и то далеко не в полном составе. Если вы относитесь к такой, то этот краткий гид по МЧМ в Гётеборге — для вас:
Без России на турнирах ИИХФ чехи впервые за долгое время выиграли медаль как на взрослом ЧМ, так и на молодёжном. Правда, в прошлом году «народны тим» привезла классную команду с очень сильной защитой — и чехи в прошлом году довели финальный матч с Канадой Коннора Бедарда до овертайма. В этом году оборона Чехии будет немного послабее, но на месте другие звёзды.
Конечно, в первую очередь выделяется лучший бомбардир прошлогодней команды Иржи Кулих. 19-летний форвард прямо сейчас лидирует в снайперской гонке АХЛ, в фарме «Баффало» забросив 16 шайб за 23 игры. Кулиха нельзя назвать чистым плеймейкером, но, как и большинство центров чешской школы, он ответственно и умно играет в обороне, за что заслужил сравнения с Бо Хорватом из «Айлендерс». Другая звёздочка этой сборной — Эдуард Шале, который в какой-то момент котировался на уровне топ-10 драфта, но упал до 20-й позиции: все отмечают, что форвард очень техничный и одарённый, но слишком уж нестабильный.
Правда, звёздные форварды у чехов были и раньше — побеждать мешали проблемы в обороне, у страны, которая когда-то пекла звёздных вратарей, был лютый провал. Сейчас основным голкипером чехов проецируется почти двухметровый Михаэл Грабал, который стал самым высоко задрафтованным местным вратарём с 2006-го. Грабал котируется так высоко из-за того, что удивительно проворен и подвижен в воротах для человека с ростом 197 см. Потерю защитника Давида Иржичека, который уже не может играть за молодёжку по возрасту, компенсирует его брат Адам — он играет на той же позиции и на драфте следующего года уже проецируется в топ-10.
Несмотря на то что финны за последние 10 лет трижды выигрывали МЧМ, местную молодёжку всё ещё отличает удивительная «качельность»: то у них в составе суперзвено, разрывающее всех, то команда внезапно для всех играет матчи за вылет. Повторения такого конфуза в этом году быть не должно, но факт красноречив: ни одного первораундника в этой сборной Суоми нет. Им мог бы быть Йоаким Кемелль, играющий за фарм-клуб «Нэшвилла», но клуб не отпустил игрока в сборную.
Так что главным атакующим талантом этой сборной является 17-летний Конста Хелениус. В эпоху, когда в НХЛ все требуют от молодых игроков скорости и играть «быстрее, ещё быстрее» Хелениус берёт своё за счёт чтения игры, хороших рук и катания, он классно разгоняет атаки за счёт дриблинга, но при этом может закончить их мощным кистевым. Прямо сейчас Конста набрал 20 очков за 28 матчей в Лииге за «Йукурит» — это темп 17-летнего Патрика Лайне, и Хелениус не просто так идёт в топ-5 большинства рейтингов перед драфтом.
Большинство хоккеистов этой сборной (что, впрочем, типично для финнов) уже много играет на уровне Лииги, и здесь можно отметить Яни Нюмана — второго снайпера Лииги, который забросил 14 шайб за «Ильвес», полагаясь больше на индивидуальные действия и проходы. Но в целом эта Финляндия могла быть сильнее: один из ведущих игроков команды, уже поигравший на прошлом МЧМ Топи Рённи попал под дело об изнасиловании, а ведущий защитник Арон Кивихарью получил травму. Так что эти финны, как и на взрослом уровне, должны брать системностью, а не звёздами.
Главный вопрос к шведской сборной, как всегда, один: сможет ли хотя бы это поколение понять, что золотые медали дают за матчи на вылет, а не за групповой этап? Слом плюшевой ментальности, которая годами отличает «Тре Крунур» — задача непростая. Прошлый домашний МЧМ в Гётеборге шведы проиграли финнам в овертайме.
Как и всегда, главной силой шведов будет оборона. В стране несколько лет назад как будто включили гигантский инкубатор, который стал производить защитников со схожими характеристиками: мобильные, с хорошим катанием и скоростью, могут глубоко подключаться к атаке. Иногда к этой икеевской сборке прилагаются особые таланты — например, классный бросок. Он отличает выбранного в первом раунде прошлого драфта Акселя Сандин-Пелликку, за 25 игр шведской лиги уже забросившего девять шайб. Стоит также обратить внимание на другого первораундника Тома Вилландера и Маттиаса Хевелида — сына экс-игрока «Анахайма» и «Атланты» Никласа Хавелида.
В атаке у шведов вполне может быть тройка, сыгранная на клубном уровне. Йонатан Леккеримяки, Лиам Эгрен и Ноа Эстлунд в прошлом году играли за «Юргорден» — и пусть сейчас все они выступают за разные команды, «химия» вряд ли пропала. По логике, Эстлунд в центре должен разгонять атаки, Леккеримяки на правом фланге — их завершать, а Эгрен — выступать в роли моторчика — правда, игрок «Ферьестада» в этом году провёл немного матчей. Как и у финнов, большинство местных форвардов уже играют в главной лиге, пусть и реже получают там ведущие роли — и у «Тре Крунур» в составе есть и габаритные трудяги, и хорошие диспетчеры. Осталось только попросить у хоккейного Гудвина немного храбрости.
Несмотря на то что канадцы постоянно противопоставляют молодёжный чемпионат мира взрослому по той причине, что на МЧМ играют «все лучшие», в этом году в местной прессе можно найти удивительные статьи аля «а что было бы, если бы на МЧМ реально играли все лучшие». Понять этот мотив можно: в НХЛ прекрасно показывают себя Коннор Бедард и Адам Фантилли, которых в сборную уже не отпустят, а состав этой молодёжки — один из самых бледных за последние годы.
Конечно, даже «бледный» вариант Канады мог бы быть прекрасным для европейских стран, но факт налицо: в этой команде нет такого же «хедлайнера», каким в прошлом году был Бедард, или когда-то был Макдэвид, или каким был когда-то даже уехавший из «Ванкувера» в сборную Джейк Виртанен. Речь идёт не просто о лидере — а о человеке, игра которого, выражаясь американской идиомой, будет заставлять зрителей вскакивать с кресел. «Бостон» отпустил Мэттью Пойтраса, но его стиль — это скорее надёжность и интеллект, а не яркость. Это же касается игроков типа Конора Гики и Нейта Даниэльсона, уходивших в топ-10 драфта.
Опять знак вопроса — на вратарской позиции. Показательный факт: вторые вратари с турниров 2018-го и 2019-го уже закончили карьеру, сейчас канадцы везут двух незадрафтованных вратарей. Самое известное имя в этой бригаде — Скотт Ратцлафф, который пока отражает менее 89% процентов бросков в юниорской лиге.
Конечно, все софиты будут направлены на МакКлина Селебрини, главного претендента на то, чтобы уйти под первым номером будущего драфта. Однако, несмотря на свои хоккейные таланты, высокий хоккейный интеллект и классный бросок, это первый номер не из категории Макдэвида, Хьюза или Бедарда. Канадцам снова должна помогать глубина — как ни крути, пока ни одна страна долгое время не могла подготовить такого же количества обученных хоккеистов.
Однако теперь канадцам смогли бросить вызов американцы. Показательный факт: Коул Эйзерман, который проецируется в топ-3 драфта следующего года, в эту сборную не попал, и это даже не вызывало вопросов — глубина «звёздно-полосатой» сборной и уровень её таланта поражают воображение. Один простой факт об этой команде: девять форвардов выбраны в первом раунде драфта.
Двух хоккеистов этой команды вы уже могли видеть на весеннем взрослом ЧМ. Каттер Готье, выбранный «Филадельфией», показал себя агрессивным и нацеленным на ворота форвардом, который постоянно искал возможность для броска и забросил семь шайб за 10 игр. Защитник Лэйн Хатсон благодаря своей мобильности прекрасно разгонял атаки команды, которая старалась играть максимально быстро, и сейчас набирает больше очка за игру в NCAA. 7 из 10 экспертов журнала The Hockey News считают, что именно Хатсон станет лучшим защитником турнира, а двое даже отдают ему приз MVP.
В каждой линии у американцев есть игрок, который может стать лучшим на турнире. В воротах — Трей Огастин, который уже в 17 лет был основным на прошлогоднем МЧМ, а за год сильно заматерел. В атаке — россыпь интересных форвардов: креативные плеймейкеры Фрэнк Назар и Уилл Смит, трудолюбивый снайпер Райан Леонард, которому скоро надо будет спасать «Вашингтон», один из лучших снайперов NCAA Джимми Снаггеруд. При этом Леонард и Смит, выбранные в топ-10, будут играть в третьем звене!
«Цель этой сборной проста — золото или провал. Как много команд могут спокойно обойтись без своего первого центра, играющего в “Аризоне” Логана Кули, и даже глазом не моргнуть?» — пишет автор сайта Daily Faceoff Стивен Эллис. Конечно, большим плюсом этой команды будет и сыгранность — парни знают друга ещё с юниорских чемпионатов мира. Раньше это помогало не всегда, но в команде с таким уровнем таланта обязано сыграть свою роль.
А ведь, кроме топовых сборных, на МЧМ есть достаточно интересных сюжетов. Впервые за 10 лет в элитном дивизионе сыграют норвежцы, за которых выступает претендент на топ-10 драфта Михаэль Брандсегг-Нюгард. Очень приличную команду отправляют словаки, у которых после долгого провала снова начали рождаться звёздочки. На МЧМ сыграет достаточно сыновей известных игроков, в Словакии таких будет сразу трое (Лука Радивоевич, Максим Штрбак и Роман Кукумберг). В общем, скучно всё-таки не будет.
Родион Власов