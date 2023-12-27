Два хет-трика помогли Чехии разгромить сборную Норвегии на МЧМ по хоккею
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Норвегии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Норвегии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.
Встреча группы B в Гётеборге завершилась со счетом 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) в пользу чехов. В составе победителей хет-трики оформили Иржи Кулих (11, 18, 56-я минуты) и Эдуард Шале (33, 39, 54), по шайбе забросили Алеш Чех (33) и Матиаш Шаповалив (49). У норвежцев, сумевших поразить ворота чехов на молодежном первенстве впервые с 1990 года, отличился Йоханнес Локкеберг (22).
В следующем матче сборная Чехии 29 декабря сыграет против команды США, а норвежцы, потерпевшие второе поражение подряд, в тот же день встретятся со словаками.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.