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01:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

10:0! Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира

Сборная Канады крупно выиграла у команды Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 10:0.

Канада U20
Латвия U20
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Источник: AFP 2023

17-летний нападающий Маклин Селебрини забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.

Канадцы одержали вторую победу подряд на старте турнира. У латвийской команды два поражения в двух встречах.

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