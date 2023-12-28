10:0! Канада разгромила Латвию на молодежном чемпионате мира
Сборная Канады крупно выиграла у команды Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 10:0.
Канада U20
Латвия U20
Сборная Канады крупно выиграла у команды Латвии в матче группового турнира молодежного чемпионата мира — 10:0.
17-летний нападающий Маклин Селебрини забросил одну шайбу и сделал четыре голевые передачи.
Канадцы одержали вторую победу подряд на старте турнира. У латвийской команды два поражения в двух встречах.