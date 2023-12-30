Сборная Швеции победила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

Встреча группы A, прошедшая в пятницу в Гётеборге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Том Вилландер (22-я минута) и Ноа Остлунд (31). Голкипер шведов Уго Хавелид оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Сборная Швеции одержала третью победу в трех матчах (9 очков) и обеспечила себе выход в ¼ финала чемпионата мира с первого места в группе. Канадцы (6 очков) идут на второй строчке.