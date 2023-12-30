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01:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции победила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею переиграла команду Канады в матче группового этапа домашнего молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет).

Швеция U20
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы A, прошедшая в пятницу в Гётеборге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Том Вилландер (22-я минута) и Ноа Остлунд (31). Голкипер шведов Уго Хавелид оформил шатаут, отразив 21 бросок.

Сборная Швеции одержала третью победу в трех матчах (9 очков) и обеспечила себе выход в ¼ финала чемпионата мира с первого места в группе. Канадцы (6 очков) идут на второй строчке.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.

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