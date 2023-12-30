Сборная Швеции победила Канаду на молодежном чемпионате мира по хоккею
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею переиграла команду Канады в матче группового этапа домашнего молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет).
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею переиграла команду Канады в матче группового этапа домашнего молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет).
Встреча группы A, прошедшая в пятницу в Гётеборге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев. У победителей отличились Том Вилландер (22-я минута) и Ноа Остлунд (31). Голкипер шведов Уго Хавелид оформил шатаут, отразив 21 бросок.
Сборная Швеции одержала третью победу в трех матчах (9 очков) и обеспечила себе выход в ¼ финала чемпионата мира с первого места в группе. Канадцы (6 очков) идут на второй строчке.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.