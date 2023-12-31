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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

США разгромили Словакию 10:2 и завершили групповой этап МЧМ-2024 на первом месте

В Гётеборге (Швеция) состоялся матч группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2024, в котором сборная США встречалась со Словакией.

США U20
Словакия U20
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Источник: IIHF

Матч завершился разгромной победой в исполнении номинальных хозяев льда со счётом 10:2.

В составе американцев хет-трик оформил нападающий Рутгер Макгроарти, дубль на счету Исаака Ховарда, ещё по шайбе забросили Зив Буйум, Гэвин Бриндли, Райан Леонард, Эрик Полькамп и Каттер Готье. У Словакии отличились Мариан Мошко и Филип Мешар.

Таким образом, США завершает групповой этап турнира на первом месте, одержав победу в каждом из матчей, с 11 очками в активе. Словакия финиширует на втором месте, потерпев единственное поражение именно в прошедшей игре. Чехия (4 очка в 3 матчах) и Швейцария (3 очка в 3 матчах), обеспечившие себе выход в плей-офф, в очной встрече определят своё окончательное место в турнирной таблице.

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