США разгромили Словакию 10:2 и завершили групповой этап МЧМ-2024 на первом месте

В составе американцев хет-трик оформил нападающий Рутгер Макгроарти, дубль на счету Исаака Ховарда, ещё по шайбе забросили Зив Буйум, Гэвин Бриндли, Райан Леонард, Эрик Полькамп и Каттер Готье. У Словакии отличились Мариан Мошко и Филип Мешар.

Таким образом, США завершает групповой этап турнира на первом месте, одержав победу в каждом из матчей, с 11 очками в активе. Словакия финиширует на втором месте, потерпев единственное поражение именно в прошедшей игре. Чехия (4 очка в 3 матчах) и Швейцария (3 очка в 3 матчах), обеспечившие себе выход в плей-офф, в очной встрече определят своё окончательное место в турнирной таблице.