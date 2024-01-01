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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились четвертьфинальные пары на МЧМ по хоккею

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стали известны четвертьфинальные пары на молодежном чемпионате мира, который проходит в Швеции.

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Источник: БЕЛТА

В последнем матче группового этапа сборная Канады обыграла команду Германии (6:3) и заняла второе место в группе A. Североамериканский коллектив в ¼ финала сыграет с чехами, которые в воскресенье одержали победу над швейцарцами (4:2) и стали третьими в группе B.

Другие четвертьфинальные пары:

Швеция — Швейцария;

США — Латвия;

Словакия — Финляндия.

Все четвертьфинальные матчи пройдут 2 января.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.

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