Определились четвертьфинальные пары на МЧМ по хоккею
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стали известны четвертьфинальные пары на молодежном чемпионате мира, который проходит в Швеции.
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Стали известны четвертьфинальные пары на молодежном чемпионате мира, который проходит в Швеции.
В последнем матче группового этапа сборная Канады обыграла команду Германии (6:3) и заняла второе место в группе A. Североамериканский коллектив в ¼ финала сыграет с чехами, которые в воскресенье одержали победу над швейцарцами (4:2) и стали третьими в группе B.
Другие четвертьфинальные пары:
Швеция — Швейцария;
США — Латвия;
Словакия — Финляндия.
Все четвертьфинальные матчи пройдут 2 января.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.