Определились четвертьфинальные пары на МЧМ по хоккею

В последнем матче группового этапа сборная Канады обыграла команду Германии (6:3) и заняла второе место в группе A. Североамериканский коллектив в ¼ финала сыграет с чехами, которые в воскресенье одержали победу над швейцарцами (4:2) и стали третьими в группе B.