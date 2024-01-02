Сборная Финляндии обыграла словаков и первой вышла в полуфинал МЧМ-2024 по хоккею

Победу в матче одержали финны со счётом 4:3 в овертайме.

Счёт в матче открыли словаки, когда Адам Сикора на последней секунде первого периода под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко.

На старте второго периода финны сравняли счёт — отличился Томми Мяннистё. Финнам удалось выйти вперёд на первой минуте третьего периода, когда гол забил Ленни Хямеэнахо. Сборная Словакии сравняла счёт в середине третьего периода усилиями Далибора Дворски.

Финны вышли вперёд за полторы минуты до конца третьего периода — отличился Алексантери Каскимяки. Словакам удалось сравнять счёт на последней минуте при игре с пустыми воротами, когда гол забил Филип Мешар. В овертайме победу Финляндии принёс точный бросок Ере Лассилы на 24-й секунде.