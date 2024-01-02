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17:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Финляндии обыграла словаков и первой вышла в полуфинал МЧМ-2024 по хоккею

На стадионе «Фрелундаборг» (Гетеборг, Швеция) прошёл первый матч четвертьфинала плей-офф 48-го молодежного чемпионата мира под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) между молодежными сборными Словакии и Финляндии.

Финляндия U20
Словакия U20
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Источник: Чемпионат.com

Победу в матче одержали финны со счётом 4:3 в овертайме.

Счёт в матче открыли словаки, когда Адам Сикора на последней секунде первого периода под сирену забросил шайбу в ворота Никласа Кокко.

На старте второго периода финны сравняли счёт — отличился Томми Мяннистё. Финнам удалось выйти вперёд на первой минуте третьего периода, когда гол забил Ленни Хямеэнахо. Сборная Словакии сравняла счёт в середине третьего периода усилиями Далибора Дворски.

Финны вышли вперёд за полторы минуты до конца третьего периода — отличился Алексантери Каскимяки. Словакам удалось сравнять счёт на последней минуте при игре с пустыми воротами, когда гол забил Филип Мешар. В овертайме победу Финляндии принёс точный бросок Ере Лассилы на 24-й секунде.

Напомним, во втором четвертьфинале плей-офф МЧМ молодежная сборная Канады встречается с национальной командой Чехии.

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