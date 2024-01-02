Канадские хоккеисты впервые с 2019 года остались без медалей молодежного чемпионата мира

ТАСС, 2 января. Сборная Чехии со счетом 3:2 обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240134&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Штанцл (8-я, 60-я минуты) и Томаш Цибулька (19). Победный гол чехи забили за 11 секунд до окончания основного времени.

У проигравших отличились Мэттью Вуд (24) и Джейк Фарлонг (37). На 12-й минуте чешский нападающий Доминик Римон не реализовал буллит.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lgvexUhxzo0?si=q6fRPZAMlDK4wUla" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в другом четвертьфинале сборная Финляндии со счетом 4:3 после овертайма обыграла команду Словакии. Соперники финнов и чехов по полуфинальным матчам определятся позднее. Полуфиналы состоятся 4 января.

Сборная Канады впервые с 2019 года не вышла в полуфинал турнира, тогда канадцы со счетом 1:2 в овертайме уступили финнам. На четырех последующих турнирах канадские хоккеисты завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

Канадская сборная 20 раз выигрывала молодежные чемпионаты мира и является рекордсменом по этому показателю. Канадцы завоевывали золотые медали на двух последних турнирах.