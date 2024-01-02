Текущие события
Хоккей. НХЛ
3.01
Коламбус
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.01
Питтсбург
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
3.01
Рейнджерс
Каролина
Хоккей. НХЛ
3.01
Виннипег
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
3.01
Даллас
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.01
Миннесота
Калгари
Хоккей. НХЛ
3.01
Нэшвилл
Чикаго
Хоккей. НХЛ
3.01
Аризона
Флорида
Хоккей. НХЛ
3.01
Колорадо
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
3.01
Эдмонтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
3.01
Ванкувер
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.01
Лос-Анджелес
Торонто
Хоккей. НХЛ
3.01
Сан-Хосе
Детройт
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
2022
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
2022
Швеция U20
Чехия U20
31
2022
Швеция U20
Финляндия U20
01
2022
Канада U20
Чехия U20
52
2022
США U20
Чехия U20
24
2022
Канада U20
Швейцария U20
63
2022
Швеция U20
Латвия U20
21
2022
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
19:34 (мск), источник: ТАСС

Канадские хоккеисты впервые с 2019 года остались без медалей молодежного чемпионата мира

В четвертьфинале действующие победители турнира со счетом 2:3 уступили команде Чехии, пропустив третью шайбу за 11 секунд до окончания основного времени.

Канада U20
Чехия U20
Наверх
Источник: IIHF

ТАСС, 2 января. Сборная Чехии со счетом 3:2 обыграла команду Канады в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

Во время загрузки произошла ошибка.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якуб Штанцл (8-я, 60-я минуты) и Томаш Цибулька (19). Победный гол чехи забили за 11 секунд до окончания основного времени.

У проигравших отличились Мэттью Вуд (24) и Джейк Фарлонг (37). На 12-й минуте чешский нападающий Доминик Римон не реализовал буллит.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в другом четвертьфинале сборная Финляндии со счетом 4:3 после овертайма обыграла команду Словакии. Соперники финнов и чехов по полуфинальным матчам определятся позднее. Полуфиналы состоятся 4 января.

Сборная Канады впервые с 2019 года не вышла в полуфинал турнира, тогда канадцы со счетом 1:2 в овертайме уступили финнам. На четырех последующих турнирах канадские хоккеисты завоевали три золотые и одну серебряную медаль.

Канадская сборная 20 раз выигрывала молодежные чемпионаты мира и является рекордсменом по этому показателю. Канадцы завоевывали золотые медали на двух последних турнирах.

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд, из-за решения Международной федерации хоккея отстранить российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине. Канадцы впервые не одержат победу на турнире с момента отстранения россиян.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская спортсменка рассказала, как сейчас живется русскому человеку в США
УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за расистское поведение фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь