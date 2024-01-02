Без России на МЧМ наконец-то прогремела сенсация! Чехи выкинули Канаду с турнира шальным броском в четвертьфинале

С тех пор, как сборная России по известным всем причинам перестала принимать участие в молодежных чемпионатах мира, доминирование Канады там было очень серьезным. Результаты игр канадцев в плей-офф говорят сами за себя:

МЧМ-2022

¼ финала. Канада — Швейцария — 6:3

½ финала. Канада — Чехия — 5:2

Финал. Канада — Финляндия — 3:2 ОТ

МЧМ-2023

¼ финала. Канада — Словакия — 4:3 ОТ

½ финала. Канада — США — 6:2

Финал. Канада — Чехия — 3:2 ОТ

Все шло к тому, что на турнире в шведском Гетеборге эта удивительная серия продолжится. На групповом этапе «Кленовые листья» хоть и уступили хозяевам (0:2), зато в остальных матчах были хороши — 5:2 против Финляндии, 10:0 против Латвии, 6:3 против Германии. Как итог — второе место в группе и вполне проходимый соперник в лице Чехии на стадии четвертьфинала. Тут-то и громыхнула сенсация!

Проблемы у «Кленовых листьев» начались уже в первом периоде — поплыл вратарь Матис Руссо, пустивший два несложных броска.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240135&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Списывать канадцев даже после такой неудачной двадцатиминутки не стоило — после перерыва они ожидаемо включились и во втором игровом отрезке счет сравняли. А в третьем периоде продолжили владеть заметной инициативой, создавать моменты и в два раза перебросали соперника. Но не забили!

В итоге, за 11 секунд до конца основного времени для главного фаворита турнира случилось непоправимое. 18-летний Филипп Штанцль на удачу бросил от борта, случились два рикошета, и шайба в третий раз оказалась за спиной Руссо. Невероятная развязка!

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240134&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Канады впервые с 2019 года осталась без медалей молодежного чемпионата мира. Чехи же сотворили главную сенсацию МЧМ с тех пор, как там не играет Россия, и теперь имеют хорошие шансы или повторить прошлогодний серебряный успех, или даже превзойти его.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lgvexUhxzo0?si=q6fRPZAMlDK4wUla" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.