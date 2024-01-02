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2 января, источник: Спорт РИА Новости

Сборная США вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США разгромила латвийцев и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею.

США U20
Латвия U20
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Источник: IIHF

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная США разгромила команду Латвии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Встреча в Гётеборге завершилась со счетом 7:2 (3:1, 3:0, 1:1) в пользу американцев, у которых отличились Дрю Фортескью (2-я минута), Гейб Перро (12, 40), Дэнни Нельсон (15), Рутгер Макгроарти (26), Уилл Смит (37) и Оливер Мур (47). В составе латвийской сборной дублем отметился Данс Лоцмелис (14, 53).

Американцы в полуфинале присоединились к сборным Финляндии и Чехии. Полуфинальные пары станут известны по итогам матча между командами Швеции и Швейцарии.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24. Молодежная сборная России пропустила чемпионат мира 2023 года. Рейтинг российской и белоруской сборных заморожен.

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