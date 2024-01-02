Сборная США вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сборная США разгромила команду Латвии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швеции.

Встреча в Гётеборге завершилась со счетом 7:2 (3:1, 3:0, 1:1) в пользу американцев, у которых отличились Дрю Фортескью (2-я минута), Гейб Перро (12, 40), Дэнни Нельсон (15), Рутгер Макгроарти (26), Уилл Смит (37) и Оливер Мур (47). В составе латвийской сборной дублем отметился Данс Лоцмелис (14, 53).

Американцы в полуфинале присоединились к сборным Финляндии и Чехии. Полуфинальные пары станут известны по итогам матча между командами Швеции и Швейцарии.