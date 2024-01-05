Сборные США и Швеции сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 5 января. Сборная США со счетом 3:2 обыграла команду Финляндии в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37) и Каттер Готье (57). У проигравших отличились Томми Мяннистё (2) и Расмус Кумпулайнен (13). В финале сборная США сыграет с командой Швеции, которая в полуфинале одолела чехов (5:2). Матч за золотые медали пройдет 5 января. Проигравшие в полуфинале в тот же день разыграют бронзовые награды турнира.

Американцы и шведы во второй раз в истории турнира сыграют между собой в финале. В 2013 году в Уфе сборная США одолела соперника со счетом 3:1. В 2023 году команды встречались в матче за третье место, победу одержали американцы (8:7 после овертайма).