Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Барыс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Детройт
Б
34
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Виннипег
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Оттава
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
Спартак
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Айлендерс
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Колорадо
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
Тампа-Бэй
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Калгари
36
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Ванкувер
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Питтсбург
56
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Баффало
16
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Чикаго
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Коламбус
Б
23
Все события
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Последние результаты
2022
Канада U20
Финляндия U20
ОТ
32
2022
Швеция U20
Чехия U20
31
2022
Швеция U20
Финляндия U20
01
2022
Канада U20
Чехия U20
52
2022
США U20
Чехия U20
24
2022
Канада U20
Швейцария U20
63
2022
Швеция U20
Латвия U20
21
2022
Финляндия U20
Германия U20
52
Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
11:17 (мск), источник: ТАСС

Сборные США и Швеции сыграют в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Американцы победили в полуфинале команду Финляндии, шведы одолели сборную Чехии.

США U20
Швеция U20
Финляндия U20
Наверх
Источник: IIHF

ТАСС, 5 января. Сборная США со счетом 3:2 обыграла команду Финляндии в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Соревнования проходят в шведском Гётеборге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джимми Снаггеруд (33-я минута), Уилл Смит (37) и Каттер Готье (57). У проигравших отличились Томми Мяннистё (2) и Расмус Кумпулайнен (13). В финале сборная США сыграет с командой Швеции, которая в полуфинале одолела чехов (5:2). Матч за золотые медали пройдет 5 января. Проигравшие в полуфинале в тот же день разыграют бронзовые награды турнира.

Американцы и шведы во второй раз в истории турнира сыграют между собой в финале. В 2013 году в Уфе сборная США одолела соперника со счетом 3:1. В 2023 году команды встречались в матче за третье место, победу одержали американцы (8:7 после овертайма).

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд — Международная федерация хоккея отстранила российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российская спортсменка рассказала, как сейчас живется русскому человеку в США
УЕФА наказал футбольную федерацию Украины за расистское поведение фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь