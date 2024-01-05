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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чехия забросила четыре шайбы за 50 секунд и вырвала победу над Финляндией в матче за бронзу МЧМ

Сборная Чехии победила команду Финляндии в матче за третье место в рамках молодежного чемпионата мира — 8:5.

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Источник: IIHF

За финскую сборную по голу забили Расмус Кумпулайнен, Яни Нюман, Конста Хелениус и дубль оформил Ленни Хямеенахо.

У сборной Чехии дублем отметился Иржи Кулих, Ондржей Бехер сделал хет-трик. Еще по шайбе забросили Филип Станцл, Томаш Хамара и Доминик Римон (в пустые ворота). В третьем периоде чехи в общей сложности забили 5 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чешская команда во второй раз в истории стала бронзовым призером МЧМ. Турнир 2024 года проходит в шведском Гетеборге.

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