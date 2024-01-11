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10:00 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров под своей эгидой

Решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований.

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Источник: IIHF

ТАСС, 11 января. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба IIHF.

«После тщательного рассмотрения совет IIHF решил, что из соображений безопасности сборная Израиля не будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации», — говорится в сообщении.

Данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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