Международная федерация хоккея отстранила сборную Израиля от турниров под своей эгидой

ТАСС, 11 января. Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить сборную Израиля от соревнований под эгидой организации. Об этом сообщила пресс-служба IIHF.

«После тщательного рассмотрения совет IIHF решил, что из соображений безопасности сборная Израиля не будет участвовать в соревнованиях под эгидой организации», — говорится в сообщении.

Данное решение будет действовать до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех участников соревнований, включая спортсменов из Израиля.