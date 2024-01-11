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14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Израиль отстранили от международного хоккея. Видимо, все из-за потенциального матча с ОАЭ

Неожиданное решение ИИХФ.

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Источник: Спорт-Экспресс

ИИХФ приняла решение отстранить сборную Израиля от участия в международных турнирах под эгидой организации из соображений безопасности. Эта мера обуславливается не только возможными проблемами с израильтянами, но и с представителями других сборных. Комментариев со стороны официальных лиц пока не последовало.

Ситуация достаточно деликатная, если учитывать давнюю специфику арабо-израильских отношений на всех уровнях. Видимо, ИИХФ под давлением внешних сил решила благоразумно не рисковать, максимально дистанцировавшись от политической повестки. Отношение арабского мира к тому, что делает Израиль сейчас в Палестине, однозначно отрицательное.

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При чем тут хоккей? Дело в том, что в конце апреля нынешнего года сборная Израиля должна была принять участие в чемпионате мира в рамках группы В во втором дивизионе — четвертом по счету в иерархии ИИХФ. Одним из участников турнира является сборная Объединенных Арабских Эмиратов, впервые пробившаяся на такой уровень.

Белград, где пройдут матчи, вроде бы далек от ближневосточных разборок. Но боссы международной федерации умеют не только считать деньги, рассчитывая на расположение одной из богатейших стран мира, но и оценивать общую обстановку. В их поведении сложно отыскать двойное дно. Все на поверхности. Лучше не рисковать, когда дело касается локального события даже по меркам ИИХФ. Тем более в принятой резолюции подчеркивается, что речь идет исключительно о текущем моменте. Утихнет конфликт в секторе Газа — можно будет вернуться к делам хоккейным.

Звезд сборной ОАЭ сложно отыскать без глубокого погружения в поисковики. В команде помимо арабов хватает малоизвестных хоккеистов из России, Белоруссии и Казахстана, которые в один момент решили поехать на Ближний Восток для игры в местной лиге, состоящей из шести команд. Тогда как в израильской сборной есть очень интересные персонажи.

Источник: Соцсети

Элиэзер Щербатов

Нападающий Элиэзер Щербатов родился в русскоязычной семье выходцев из СССР. Он не смог сыграть на прошлом чемпионате мира, но долгое время считался лучшим хоккеистом в истории Израиля. Ранее форвард по ходу своей карьеры засветился в КХЛ, Казахстане, Польше, Словакии, Латвии, Украине. Сейчас Щербатов выступает в одной из низших лиг в провинции Квебек. На его счету есть один гол в КХЛ за «Слован».

Уроженец Тель-Авива Давид Левин добился такого же скромного успеха в сезоне-2020/21 в составе рижского «Динамо», а сейчас является звездой румынской «Чиксереды», где играет вместе с небезызвестным Евгением Скачковым. На последнем турнире основным вратарем сборной Израиля был уроженец Челябинска Максим Каляев. Он несколько лет провел в системе «Ак Барса», выступая в МХЛ за «Ирбис». В 17 лет Каляева даже привлекали в юниорскую сборную России. Братья Кожевниковы, которым сейчас по 42, родились в Санкт-Петербурге и почти всю карьеру провели в разных лигах Германии.

Автор: Михаил Зислис

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