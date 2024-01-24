Пятерым членам молодёжной сборной Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии

Сообщается, что игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

Примечательно, что одними из игроков молодёжной сборной Канады 2018 года были вратарь «Филадельфии» Картер Харт и нападающий «Калгари» Диллан Дюбе. Обоим хоккеистам недавно были предоставлены бессрочные отпуска в своих клубах.