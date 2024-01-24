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18:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Пятерым членам молодёжной сборной Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии

Пятерым членам молодёжной команды Канады 2018 предъявили обвинения в сексуальном насилии, сообщает TSN. Хоккеистам было велено сдаться полиции.

Канада U20
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Источник: Чемпионат.com

Сообщается, что игрокам, которым ещё не были предъявлены обвинения, дали определённый период времени, чтобы явиться в управление полиции города Лондона провинции Онтарио.

Примечательно, что одними из игроков молодёжной сборной Канады 2018 года были вратарь «Филадельфии» Картер Харт и нападающий «Калгари» Диллан Дюбе. Обоим хоккеистам недавно были предоставлены бессрочные отпуска в своих клубах.

В мае 2022 года женщина подала иск на $ 3,55 млн долларов против Федерации хоккея Канады, юношеской сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года.

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