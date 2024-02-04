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15:40 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ создала новый турнир. Почему там не нашлось места не только России, но и Чехии?

Есть простое объяснение.

Чехия
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Что известно о Турнире четырёх наций, который НХЛ проведёт в 2025 году, почему не сыграют Россия и Чехия | Источник: Чемпионат.com

Звёздный уикенд НХЛ, помимо событий на льду, принёс большие новости. Первая — о возвращении НХЛ на Олимпиаду не только в 2024-м, но и в 2030 году. Вторая — официальное объявление турнира, которым НХЛ в экстренном порядке заменит сорвавшийся Кубок мира.

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Если кто забыл, лига давно вынашивает планы полноценного возрождения Кубка мира, чтобы проводить его раз в четыре года, между Олимпиадами. Игроки уже давно истосковались по топовому хоккею международного уровня, а некоторые суперзвёзды, например Коннор Макдэвид, Натан Маккиннон или Остон Мэттьюс, которые находятся на пике своих карьер, до сих пор не имели шанса представлять свои страны в турнире формата «лучшие против лучших».

Крест на Кубке мира — 2024 был поставлен после того, как хоккейную сборную России забанили на международной арене. НХЛ и хотела бы включить в турнир россиян, но столкнулась с мощным сопротивлением европейских сборных, в частности Швеции и Финляндии. Те прямо заявили, что ни при каких обстоятельствах не будут играть с Россией.

Что известно о Турнире четырёх наций

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В такой ситуации лига не придумала ничего лучше, чем организовать хоть какой-то турнир, который послужил бы, по выражению Гэри Беттмэна, «аперитивом» к Олимпиаде в Италии и будущим Кубкам мира.

«Что касается международного календаря, мы планируем поехать на Олимпиаду-2026, через два года после этого — Кубок мира, после этого — Олимпиада-2030, через два года после неё — Кубок мира. Хотим наладить такой цикл», — заявил Беттмэн.

Турнир-2025 получил название 4 Nations Face-Off, на нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки (предварительно называются Бостон и Монреаль). Команды соберутся за два дня до старта — 10 и 11 февраля отведены на тренировки.

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Всего будет сыграно семь матчей. В предварительном раунде каждая команда сыграет по три матча, за победу в основное время будет начисляться три очка, за победу в овертайме или по буллитам — два очка, за поражение в овертайме или по буллитам — одно очко. После этого две команды, набравшие больше всего очков, сыграют в финале, который будет состоять из одного матча.

На предварительной стадии овертаймы будут идти по 10 минут в формате «3 на 3» (и затем, если понадобится, буллитные серии из трёх бросков). Если овертайм потребуется в финале, то будут играть как в плей-офф — полноценные периоды по 20 минут в формате «5 на 5» до гола.

Окончательные составы сборные должны назвать до конца 2024 года, но первые шесть игроков в каждой команде станут известны уже летом (точные даты НХЛ ещё не определила). В составы сборных войдёт по 23 игрока (20 полевых, три вратаря), при этом игроки должны иметь действующие контракты в НХЛ и находиться в составе клуба НХЛ на 2 декабря 2024 года.

Почему НХЛ «прокатила» не только Россию, но и Чехию

«Конечно, многие игроки расстроены. С другой стороны, есть не только плохие новости, но и хорошие. Хорошие — в том, что мы едем на Олимпиаду, а плохие — в том, что Чехии не будет на Турнире четырёх наций. Если бы надо было выбирать между этим турниром и Олимпиадой, я бы выбрал Олимпиаду. Ребята из всех стран, которые не включили в этот турнир, недовольны и опечалены, но я понимаю, что более крупный турнир в такой короткий срок сложнее организовать. Жду Олимпиаду и Кубок мира», — заявил третий бомбардир лиги в текущем сезоне, главная чешская звезда Давид Пастрняк.

В Чехии, судя по прессе, не слишком огорчились из-за того, что новый турнир пройдёт без их участия. Генеральный менеджер сборной Петр Недвед никак не упомянул этот факт в своём официальном заявлении о возвращении международных турниров «лучших против лучших». СМИ же называют решение НХЛ не включать в состав участников Чехию логичным.

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По правилам турнира, Чехия банально не сможет собрать полноценный состав из игроков НХЛ. У них шестое по численности представительство в лиге (после Канады, США, Швеции, России и Финляндии) — 34 игрока провели хотя бы один матч в этом сезоне.

Вратарей у чехов с избытком, нападающих тоже достаточно, но всего четыре защитника — Гронек, Гудас, Рутта и Иржичек. Ещё несколько играют в фарм-клубах, но вызывать в сборную игроков из АХЛ нельзя по правилам, а сколько защитников окажется в составах клубов НХЛ ко 2 декабря, предсказать невозможно.

В Чехии в конце прошлого года уже рассуждали о том, что наверняка попали бы на турнир, если бы не отстранение России:

«Если бы в мире была нормальная ситуация, Россия тоже была бы в списке участников. Хорошо, что руководство НХЛ не хочет видеть её на турнире, но в то же время это лишает две команды шанса сыграть там. Почему? Потому что турнир не будут играть с нечётным числом участников. С Россией была бы мощная пятёрка, и ещё одна сборная 100 процентов получила бы место на турнире. Кого приглашать? Швейцарию — нет смысла, Германию или Словакию — тоже нет. Шестой командой была бы Чехия», — писал isport.blesk.cz.

Это, конечно, спорный довод. Если бы Россию не отстранили, то в Турнире четырёх наций вообще не было бы никакой необходимости, потому что сейчас мы бы смотрели не Матч звёзд НХЛ, а Кубок мира. Да и турнир с пятью участниками и 11 матчами вполне бы уместился в девять отведённых дней. Возможно, НХЛ могла бы смягчить правила и включить Чехию, позволить заявлять игроков не из НХЛ, но есть ли смысл в такой команде, где больших звёзд, особенно на фоне других сборных — раз, два и обчёлся?

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Да, у чехов 34 игрока в НХЛ, но семь из них сыграли меньше 10 матчей, один (Якуб Ворачек) числится в составе «Аризоны», но на деле уже давно завершил карьеру. Из оставшихся только Пастрняк на данный момент преодолел планку в 40 очков в этом сезоне (второй чешский бомбардир — защитник «Ванкувера» Гронек, имеет в активе 36 очков в 49 матчах). Так что спокойное отношение чехов к отсутствию на Турнире четырёх наций вполне понятно.

Тем более это не Олимпиада и не Кубок мира, а лишь разовый разогревочный турнир перед большим возвращением НХЛ на международную арену. Вот и шведский Aftonbladet пишет: «Это не полноценный ответ игрокам на их запрос на “настоящий” хоккейный турнир, но в нынешних обстоятельствах, особенно с учётом того, что Швеция и Финляндия никогда не согласятся играть с Россией, это похвальное начало».

В следующем году узнаем, насколько успешно он пройдёт. И будем надеяться, что на главных турнирах будут играть все, в том числе и Россия.

Автор: Елена Кузнецова

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