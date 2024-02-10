Кожевников оценил желание Казахстана принять чемпионат мира по хоккею в 2028 году

«Им никто не может запретить этого делать. Казахстан прогрессирует в хоккейном плане, там появляются неплохие школы. В ИИХФ много чиновников сидят, самый главный у них там француз, чистый негодяй. Посмотрим, надо их раскачивать и смотреть что будет», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, в своей заявке Казахстан представил два города — Астана и Алматы. В списке официальных кандидатов также указана Франция. В 2025 году чемпионат мира пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году — в Швейцарии, в 2027 году — в Германии. Сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе.