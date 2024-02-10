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00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Кожевников оценил желание Казахстана принять чемпионат мира по хоккею в 2028 году

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал заявку Казахстана на проведение чемпионат мира по хоккею в 2028 году.

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Кожевников оценил желание Казахстана принять чемпионат мира по хоккею в 2028 году | Источник: РИА "Новости"

«Им никто не может запретить этого делать. Казахстан прогрессирует в хоккейном плане, там появляются неплохие школы. В ИИХФ много чиновников сидят, самый главный у них там француз, чистый негодяй. Посмотрим, надо их раскачивать и смотреть что будет», — цитирует Кожевникова «Газета.Ru».

Напомним, в своей заявке Казахстан представил два города — Астана и Алматы. В списке официальных кандидатов также указана Франция. В 2025 году чемпионат мира пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году — в Швейцарии, в 2027 году — в Германии. Сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе.

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