IIHF не допустила сборную России до участия в международных турнирах в сезоне-2024/25

«Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.

«Решение также будет распространяться на отстранение сборной Белоруссии от финального раунда квалификации на Олимпийские игры 2026 года, который пройдет в августе 2024 года. Как и ранее, IIHF продолжит следить за ситуацией. Новое обсуждение включения России и Белоруссии в турниры под эгидой IIHF в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета IIHF», — отмечается в заявлении федерации.