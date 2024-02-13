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01:55 (мск), источник: ТАСС

IIHF не допустила сборную России до участия в международных турнирах в сезоне-2024/25

ТАСС, 13 февраля. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборную России до участия в соревнованиях под эгидой организации в сезоне-2024/25. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

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Источник: Reuters

«Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных команд России и Белоруссии в соревнования IIHF. На основе тщательного анализа совет пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF пока небезопасно, поэтому эти сборные не примут участия в сезоне-2024/25», — говорится в сообщении.

«Решение также будет распространяться на отстранение сборной Белоруссии от финального раунда квалификации на Олимпийские игры 2026 года, который пройдет в августе 2024 года. Как и ранее, IIHF продолжит следить за ситуацией. Новое обсуждение включения России и Белоруссии в турниры под эгидой IIHF в сезоне-2025/26 состоится в мае 2025 года на заседании совета IIHF», — отмечается в заявлении федерации.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года в Чехии.

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