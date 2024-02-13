IIHF оставила в силе бан России. Даже в Америке считают это решение позором

Новая неделя началась для хоккейного мира важным заседанием руководства Международной федерации хоккея в Цюрихе, где в эти дни проходит собрание совета IIHF. На нем решалась судьба России на ближайшие годы. Новости от федерации поступили грустные, хоть и ожидаемые.

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По итогам заседания совет IIHF принял решение оставить в силе отстранение всего российского хоккея от международной арены. Бан, который был выписан России еще в феврале 2022 года, был продлен до конца сезона-2024/25 включительно. Таким образом, участия в турнирах под эгидой IIHF российские хоккеисты не примут. Это касается, например, взрослого чемпионата мира-2025 среди мужчин, который пройдет в Швеции и Дании. Шведы, кстати, были среди тех, кто открыто выступал против допуска россиян. Накануне глава Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон назвал невозможным присутствие российских хоккеистов на международных первенствах. Вместе с россиянами отстраненными остаются и белорусы.

Вердикт IIHF выглядит следующим образом:

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/25».

В данной ситуации сложно точно сказать, что именно вызывает гнев прежде всего: сам факт отстранения спортсменов или же аргумент, который приводит международная организация. Что значит «возвращение России в состав участников турниров небезопасно»? Небезопасно для кого: самих россиян, других спортсменов или, может, болельщиков?

Четкого ответа на эти вопросы IIHF вместе со своим руководителем Люком Тардифом не могут дать вот уже два года. Было бы куда проще, признай они, что их решение политизировано и принято далеко не из-за заботы о пресловутой безопасности. А так федерация, которая и является главным организатором своих международных турниров, лишь сознается в своей некомпетентности, раз эту самую безопасность не способна гарантировать.

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Еще абсурднее данный аргумент от IIHF становится на фоне недавней истории с отстранением молодежной сборной Израиля. Тогда федерация тоже говорила, что участие израильских хоккеистов в турнире небезопасно. Однако спустя всего лишь несколько дней после того, как на ведомство Тардифа надавила НХЛ, проблема мигом была решена. Кстати, интересно, что та же Национальная хоккейная лига по поводу отстранения россиян и белорусов за все два года не сказала ни слова. Хотя в НХЛ представителей России и Белоруссии полно, а Израиля — ни одного.

Зато показательна реакция североамериканского хоккейного мира в целом. Если открыть сегодняшнее заявление IIHF в социальных сетях, то в комментариях под публикацией федерации многие называют вердикт о бане России и Белоруссии позором. «Если вы отстраняете россиян и белорусов, то отстраните и Израиль. Вы вредите молодым хоккеистам, которых наказываете за то, в чем они не виноваты», — подобных высказываний предостаточно.

Важно отдельно отметить и вопрос Олимпиады-2026. На данный момент решения об участии или неучастии России в грядущих зимних Играх нет. Оно ожидается позднее. Когда именно — неизвестно, хотя еще в конце 2023-го Люк Тардиф утверждал, что данный момент будет определен не позднее марта этого года. Пока еще Россия включена в список потенциальных участников и — хоть и со звездочкой — включена в группу С вместе со сборной США.

В этом плане хоть немного позитива можно ждать от НХЛ. Ранее лига пришла к соглашению с IIHF об участии нхловцев в двух ближайших зимних Олимпиадах. В теории НХЛ способна уговорить Международную федерацию хоккея допустить россиян до Игр. Иначе смысла в возвращении нхловцев на олимпийский турнир уже будет не так много. Но это в теории. Как будет на практике — вопрос открытый.

Закрыт он только для белорусов. Из-за отстранения от международных турниров сезона-2024/25 белорусская сборная не сможет принять участие в финальном олимпийском квалификационном раунде, который состоится в августе 2024 года.