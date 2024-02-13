По ним сходил с ума СССР, они поставили на колени весь мир и стали героями большой страны. История о золоте ЧМ-65

Перед стартом чемпионата мира 1965 года в ИИХФ решили принять одно небольшое изменение в правилах. Оно должно было уравнять шансы команд на победу. Нововведение заключалось в том, что при равенстве очков у двух команд преимущество отдавалось той, которая успешно провела личную встречу.

Сейчас это уже давно кажется логичным, но больше 50 лет назад к данной формуле пришли далеко не сразу. А если личная встреча закончилась вничью (тогда в хоккее еще были не запрещены ничьи), то занимались подсчетами заброшенных и пропущенных шайб только в матчах с сильнейшими сборными планеты — Чехословакии, СССР, Швеции и Канады. Однако советские хоккеисты, не потерпевшие ни одного поражения, превратили это правило в пыль. Все из-за их сумасшедшего доминирования на турнире.

Команда Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова забросила на том мировом первенстве 51 шайбу. Особенно не повезло сборным ГДР (8:0), США (9:2) и Норвегии (14:2) — по ним советская дружина прошлась катком. Для хоккеистов из Советского Союза этот успех на мировом первенстве стал пятым в истории и третьим подряд.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456240473&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неудивительно, что болельщики после очередной победы своих любимцев натурально сходили с ума. Когда сборная СССР возвращалась домой с победоносного турнира, любители хоккея по всей стране мечтали выразить игрокам свою благодарность лично. А поскольку команда ехала на родину на поезде, то провернуть этот трюк было вполне реально. Оставалось только узнать номер поезда и его расписание, чтобы прибыть в нужное время в нужное место и подкараулить лучших хоккеистов страны во время одной из остановок.

Особенно повезло жителям Выборга — в этом городе у сборной СССР была самая большая остановка, продлившаяся целый час.

Поскольку хоккеисты проходили там таможенный контроль. После всех необходимых процедур чемпионы мира хотели поужинать — специально для этого они заранее заказали огромный стол в местном ресторане. Однако осуществить свои планы им удалось с большим трудом. По всему городу быстро распространился слух о том, что к ним проездом заглянули игроки сборной СССР. Так что уже через считанные минуты на перроне было не протолкнуться — каждый житель хотел прикоснуться к чемпионам и лично сказать им «спасибо» за те эмоции, которые они подарили простому народу.

Делегация национальной сборной с огромным трудом все-таки протиснулась сквозь толпы любителей хоккея и добралась до ресторана. А после ужина пришлось прибегнуть к помощи сотрудников милиции — они создали «живой коридор», чтобы радостные болельщики не разорвали хоккеистов на куски. Вот так в те времена любили хоккей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456240474&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Борис Майоров рассказывал, что в 1960-е по популярности с хоккеистами могли соперничать только космонавты. Что в очередной раз подтверждает истинность разговоров о народной любви к советским хоккеистам. Игроков сборной СССР и ведущих советских клубов большинство болельщиков знали в лицо.

После чемпионства «Спартака» в 1962 году, ставшего для клуба первым в истории, прославленный комментатор Николай Озеров попросил Майорова подъехать и описать свои эмоции. Форвард не отказал, однако получил нагоняй от директора «Лужников» Анны Синилкиной. Она прекрасно видела, что как только звезда красно-подъехал к бортику, к нему тут же ринулись местные болельщики. Поэтому Синилкина подбежала к Майорову и Озерову и сказала:

«Я вас умоляю! Сейчас вас разорвут! Заканчивайте с этими интервью!».