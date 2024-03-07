Ледовая дружина: как ковалась первая победа отечественного хоккея | Источник: Известия

7 марта 1954 года состоялся один из самых ярких триумфов в истории большого спорта. Сборная СССР по хоккею, впервые участвовавшая в чемпионате мира и Европы, завоевала золотые медали, сокрушив в решающем матче родоначальников этой игры — канадцев. Для миллионов болельщиков это стало неожиданностью, ведь в нашей стране хоккей с шайбой начали развивать всего лишь за восемь лет до начала этого стокгольмского турнира, а первый чемпионат СССР стартовал в декабре 1946 года. Историю спортивной победы вспоминали «Известия».

Путь в Стокгольм

Один из основоположников советского хоккея тренер Анатолий Тарасов утверждал, что наша сборная могла добиться такого успеха еще раньше, в 1953 году в Швейцарии. Тем более что канадцы в том году пропускали чемпионат, а сильная сборная Чехословакии снялась с турнира из-за смерти главы государства Климента Готвальда… Но тогда Всесоюзный комитет по физкультуре и спорту отказался от участия в чемпионате из-за травмы нападающего Всеволода Боброва.

Бобров действительно был лучшим форвардом нашего хоккея. Но Тарасов не сомневался, что сила спорта — в коллективизме, незаменимых у нас нет, и доказывал, что сборная сумеет победить и без своей признанной звезды. И все-таки начальство решило перестраховаться. Возможно, сказалась и недавняя смерть Иосифа Сталина: тем, кто принимает решения, было не до хоккея.

Член сборной СССР хоккеист Всеволод Михайлович Бобров

Накануне следующего чемпионата 35-летнему Тарасову пришлось оставить капитанский мостик сборной: между ним и командой произошел конфликт, сборная неудачно провела турне по Чехословакии и тренера решили поменять.

В 1954 году советская сборная приехала в Стокгольм, на первенство мира, с подлечившимся Бобровым, но без Тарасова. Тренировали команду Аркадий Чернышев и Владимир Егоров — наставники московских клубов «Динамо» и «Крылья Советов». Тарасов отправился в Швецию в качестве наблюдателя и корреспондента, он внимательно смотрел и анализировал каждую игру, бывал в команде, общался с тренерами, но стратегию не определял.

По странному и печальному недоразумению вне состава команды оказался один из сильнейших советских хоккеистов — фронтовик Николай Сологубов. Безусловно, с ним наша команда была бы еще сильнее. На следующих чемпионатах мира и Олимпийских играх он не раз признавался лучшим защитником.

Ребята в велосипедных шлемах

Сборная Советского Союза удивляла соперников скромной амуницией. Наших мастеров называли «ребятами в велосипедных шлемах». Это правда. Только у вратарей были более основательные шлемы — боксерские, кожаные. Под них поддевали шерстяные шапочки. Игроки сами кроили и войлочные «доспехи», которые нашивали под свитера. Зато на груди у каждого красовались крупные гордые буквы — СССР. И главное, советские хоккеисты показали в Стокгольме поразительную игру. Это было ясно с первого матча, когда Боброву со товарищи лихо удалось разгромить опытную сборную Финляндии — 7:0.

Сборная СССР на церемонии открытия чемпионата мира по хоккею, 1954 год

Иногда сказывалось отсутствие опыта международных соревнований, но ажурная обводка и быстрый точный пас, которые демонстрировали тройки нападения сборной СССР, покорили болельщиков. Чувствовался опыт «русского хоккея» — с мячом. В наше время его чаще называют бенди. Эта игра менее атлетична, чем хоккей канадский, но ее мастера обладают изящной техникой и катанием, а клюшка для них — как продолжение руки.

Матч по хоккею с мячом между сборной СССР-1 и сборной СССР-2, 1952 год

Еще одно важное качество советских хоккеистов первого призыва — выносливость. В этом смысле они превосходили всех — быть может, кроме боевитых канадцев. Поэтому удалось переиграть и сильную сборную Чехословакии, и физически мощных немцев. Превосходили советские хоккеисты и шведов, которых все-таки не удалось победить. Не только потому, что они были хозяевами турнира и сражались на площадке отчаянно — при поддержке переполненного стадиона. Шведам удалось выйти вперед — и после этого им помогла погода.

Пошел вязкий снег. Защищаться в таких условиях легче, чем отыгрываться… Пришлось рискнуть. Первая тройка нападения сборной СССР — Бобров-Шувалов-Бабич — долго играла без замен, изматывая шведов быстрыми атаками. В решающий момент Бобров выдал точный пас Шувалову, который мощным броском переправил шайбу в угол ворот. Гол! Но шайба скрылась под снегом. Судьи примерно две минуты раскапывали ее — и до этого времени счет на табло не менялся. Для нашей команды эти мгновения тянулись мучительно долго. Но гол — безупречный — конечно, засчитали. Ничья. И — решающий матч со сборной Канады, которым шведы проиграли.

Матч мечты

Канадцы привезли на тот чемпионат «банду», которая, казалось бы, не хватала звезд с неба. Сборную сформировали из игроков посредственной (по высоким канадским меркам), но достаточно опытной и мастеровитой любительской команды «Ист-Йорк Линдхёрстс». Среди них не было ни бывших, ни будущих звезд НХЛ. Но именно такие канадские команды раз за разом выигрывали чемпионаты мира, побеждая мастеровитых шведов и чехов за счет резкого, напористого стиля, которому они не изменяли и в Стокгольме. Уровень канадского хоккея в то время заметно превосходил европейские образцы… В каждой игре им удавалось запугать соперников. Канадцы играли жестко, на грани, а нередко и за гранью фола. Эта тактика приносила успех: перед решающим матчем они наколотили шайб в ворота соперников больше, чем сборная СССР. И к советским соперникам поначалу относились надменно, не сомневаясь в своем приоритете. Многим запомнилось, как во время тренировки они, появившись на льду, проехали мимо советских хоккеистов, даже не поприветствовав их. Брезгливо отвернулись — мол, не знаем таких спортсменов…

Решающий день настал 7 марта. СССР — Канада, матч лидеров, в котором мало кто ставил на дерзких новичков… Канадцы уже три с половиной десятилетия принимали участие в чемпионатах мира и олимпийских турнирах — и только дважды уходили с площадки побежденными.

Эпизод игры СССР — Канада, 1954 год

На королевском стадионе в тот вечер собрались 17 тыс. болельщиков, включая самого шведского монарха Густава IV и его сына, завзятого болельщика Альбрехта. Они надеялись на победу канадцев, в случае которой шведы еще сыграли бы со сборной СССР дополнительный матч за золотые медали чемпионов Европы.

Перед игрой в штабе сборной Советского Союза долго обсуждали, какую тактику избрать. Чернышев всегда был сторонником аккуратной игры в защите и не собирался изменять себе. Но главной его идеей в те часы было — «Будем играть только на победу!». Опыта игры с родоначальниками хоккея у нашей команды не было, но тренеры не пропускали ни одной канадской тренировки и могли обстоятельно рассказать своим парням о каждом игроке соперников. К тому же канадцы на одно очко опережали сборную СССР и им, чтобы в очередной раз стать чемпионами, достаточно было ничейного результата.

Но после первого вбрасывания болельщики увидели на льду одну команду, советскую. Грозные канадцы потускнели на фоне быстрого хоккея дебютантов. Скорость и отличное катание позволяли нашим форвардам уходить от силовой борьбы с грубоватыми канадскими защитниками. Тренеры освободили Боброва от защитных функций. Почти всю игру он в центре поля сторожил «первый пас», чтобы броситься в быструю атаку, ускользая от канадской обороны.

И это у него получалось — снова и снова. Но были в нашей сборной и другие герои. Первую шайбу на шестой минуте забросил признанный лидер атак «Крыльев Советов» Алексей Гурышев. Канадцы еще верили, что соперников хватит ненадолго, продолжали гнуть свою линию, из любого положения прямолинейно бросая по воротам. Но первый период закончился со счетом 4:0 в пользу новичков. Канадцы не смогли переломить ход игры ни во втором, ни в третьем периоде.

И вот — финальная сирена. Победа, да еще какая — 7:2! Шведов удивило, как сдержанно советские хоккеисты праздновали успех в «матче мечты». В этой сборной не ценили показные эмоции. Но Чернышев и Егоров обнялись: их расчет оправдался. 7 марта 1954 года сборная СССР, в соответствии с регламентом первенства, с первой попытки завоевала сразу два комплекта золотых медалей — чемпионов мира и Европы.

Всеволод Бобров атакует ворота канадской команды

«Нас поразили работоспособность русской команды, умение вести игру в необычайно стремительном темпе. Лучшим игроком турнира, бесспорно, был русский нападающий Бобров. Это хоккеист экстра-класса», — сказал после игры капитан канадцев Томас Кэмпбелл. Теперь от канадского высокомерия не осталось и следа. Они стали охотиться за автографами советских победителей, обмениваться сувенирами… И в будущем относились к матчам со сборной СССР как к самым главным хоккейным испытаниям.

В тот год впервые в истории чемпионатов мира и Европы по хоккею специалисты определяли лучших игроков турнира. Среди форвардов приз получил Бобров — признанный лидер атак команды-чемпиона. В решающей игре с канадцами Бобров ворвался в зону соперника, срезал угол, приближаясь к воротам, и перехитрил голкипера, ловко переложив шайбу на неудобную руку. Бросок — и шайба в воротах. С тех пор про такие голы так и говорят — «забросить по-бобровски». Но случаются такие эффектные моменты крайне редко.

Считается, что в Канаде мало кто интересуется чемпионатами мира, для них важнее внутренние соревнования профессионалов, Кубок Стэнли. Но стокгольмское поражение они восприняли болезненно. Политики даже заговорили о парламентском кризисе из-за хоккейного фиаско… В то же время наша хоккейная дружина всколыхнула в Стране кленового листа интерес к России. Канадская газета «Глоуб энд мэйл» писала: «Нам следует пригласить следующей зимой московское “Динамо” в Канаду. А почему бы не пригласить и русских шахматистов, и русских артистов балета? Давайте же устраивать больше спортивных соревнований и укреплять культурные связи. Этот путь ведет к миру и дружбе».

Народная игра

После крупной международной победы популярность «шайбы» (так в то время называли эту игру в народе) в СССР взлетела. Болельщики эмоционально следили за радиотрансляциями из Стокгольма, на экраны кинотеатров вышли документальные репортажи о хоккейных победах сборной. После этого на любых турнирах от наших хоккеистов на Родине ждали только золотых медалей. И ледовая дружина не подводила.

Советские болельщики

Сборная Советского Союза сорок раз принимала участие в самых престижных международных соревнованиях и стала восьмикратным олимпийским чемпионом, 27-кратным чемпионом Европы, 22-кратным чемпионом мира. Хоккей стал для нашей страны знаковым видом спорта: пожалуй, нигде народный характер не проявлялся так явно, как во время ледовых баталий. Мужество, богатырская сила, выдумка, творческий полет — всё это было и есть в нашем хоккее. А главный секрет его побед — сочетание командной слаженности и самовыражения ярких личностей, таких, какими в 1954-м были Бобров, Шувалов, Гурышев и их товарищи. Разве можно забыть их победу — безоговорочную и яркую?