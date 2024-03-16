Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:30
Авангард
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Трактор
Хоккей. НХЛ
19:30
Айлендерс
Оттава
Хоккей. НХЛ
19:30
Детройт
Баффало
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Лос-Анджелес
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Анахайм
60
Хоккей. НХЛ
17.03
Флорида
Тампа-Бэй
Все события
12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бессмысленная тема». Экс-игрок минского «Динамо» — о хоккеистах из КХЛ на чемпионате мира

Бывший игрок минского «Динамо» Рихард Линтнер высказался о возможной участии хоккеистов из КХЛ в чемпионате мира — 2024 в Чехии.

Источник: БЕЛТА

«Для меня это бессмысленная тема, и я удивлён, что мы её обсуждаем. Совершенно очевидно, что игроки КХЛ не могут участвовать в турнире.

Можете ли вы себе представить, что словацкие хоккеисты будут участвовать в чемпионате мира в Чехии в ситуации, когда ни одна другая сборная не привезёт игроков из КХЛ? Это невозможно. Поэтому я считаю эту тему бессмысленной», — приводит слова Линтнера Pravda.sk.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Кристиан Поспишил высказался о возможном выступлении в КХЛ и выразил своё мнение относительно участия игроков лиги в сборной Словакии на чемпионате мира.

 Россиян будут унижать на Олимпиаде. Почему нашим спортсменам не стоит ехать
Майк Тайсон подерётся с блогером Джейком Полом! Что за безумие?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь