«Бессмысленная тема». Экс-игрок минского «Динамо» — о хоккеистах из КХЛ на чемпионате мира

«Для меня это бессмысленная тема, и я удивлён, что мы её обсуждаем. Совершенно очевидно, что игроки КХЛ не могут участвовать в турнире.



Можете ли вы себе представить, что словацкие хоккеисты будут участвовать в чемпионате мира в Чехии в ситуации, когда ни одна другая сборная не привезёт игроков из КХЛ? Это невозможно. Поэтому я считаю эту тему бессмысленной», — приводит слова Линтнера Pravda.sk.