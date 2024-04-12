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15:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерация хоккея Словакии приняла решение не приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира

Федерация хоккея Словакии приняла решение не приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира в Чехии.

Словакия
Федерация хоккея Словакии приняла решение не приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира | Источник: Чемпионат.com

«На заседании исполкома рассматривалась тема участия игроков КХЛ в составе сборной на предстоящем чемпионате мира. Члены исполкома заявили, что каждый хоккеист, имеющий словацкий паспорт и обладающий необходимыми показателями, имеет право представлять Словакию на международных соревнованиях. Однако в связи с тем, что нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, по разным причинам — будь то здоровье или личные причины недоступны для нужд сборной, принято решение не вызывать данных игроков в команду.

В исполкоме верят, что тренерам удастся собрать сильную команду, которая порадует болельщиков своими выступлениями на майском чемпионате мира в Чехии, заставит их забыть о разногласиях в обществе и сплотит нацию, как это было неоднократно в прошлом», — сказано в заявлении.

В этом сезоне в Континентальной хоккейной лиге выступали девять словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар («Спартак»), Адам Гуска («Торпедо»), защитники Михал Чайковски («Спартак»), Мартин Гернат («Локомотив»), Кристиан Ярош («Северсталь»), Мислав Росандич («Лада») и нападающие Адам Лишка («Северсталь»), Михал Криштоф («Сочи») и Томаш Юрчо («Авангард»).

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 будет проведён в Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Турнир пройдёт без участия национальной команды России. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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