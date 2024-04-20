Французский хоккеист «Автомобилиста» Да Коста сыграет на чемпионате мира

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского клуба Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Стефан Да Коста сыграет за сборную Франции на чемпионате мира. Об этом спортсмен написал в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Автомобилист» в полуфинале Кубка Гагарина проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3−4 в серии. Команда из Екатеринбурга стала бронзовым призером чемпионата России.

«Хоккей еще не закончился. Скоро чемпионат мира с командой Франции», — написал Да Коста.

Ранее ряд сборных отказались вызывать в свои составы игроков, выступающих в КХЛ. Да Коста в регулярном чемпионате набрал 54 очка (18 заброшенных шайб + 36 голевых передач) в 60 матчах. В 12 играх плей-офф на счету форварда 10 (6+4) очков.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Сборная Франции сыграет в группе с командами США, Германии, Швеции, Словакии, Латвии, Казахстана и Польши.

Сборные России и Белоруссии по решению Международной федерации хоккея пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на мировом первенстве 2024 года.