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20:59 (мск), источник: ТАСС

Первый номер драфта НХЛ канадец Бедард сыграет на чемпионате мира

Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.

Канада
Чикаго
Источник: Reuters

ТАСС, 20 апреля. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Коннор Бедард сыграет на чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

Бедарду 18 лет, в 2023 году он был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ. В своем первом сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набрал 61 (22 заброшенные шайбы + 39 результативных передач) очко.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в чешских Праге и Остраве. Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея в связи с событиями на Украине.

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