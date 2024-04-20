Первый номер драфта НХЛ канадец Бедард сыграет на чемпионате мира
Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Чехии.
Канада
Чикаго
ТАСС, 20 апреля. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Коннор Бедард сыграет на чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.
Бедарду 18 лет, в 2023 году он был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ. В своем первом сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набрал 61 (22 заброшенные шайбы + 39 результативных передач) очко.
Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в чешских Праге и Остраве. Сборная России не примет участия в турнире из-за отстранения со стороны Международной федерации хоккея в связи с событиями на Украине.