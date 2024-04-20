Первый номер драфта НХЛ канадец Бедард сыграет на чемпионате мира

ТАСС, 20 апреля. Канадский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» Коннор Бедард сыграет на чемпионате мира. Об этом сообщает телеканал Sportsnet.

Бедарду 18 лет, в 2023 году он был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте НХЛ. В своем первом сезоне он сыграл 68 матчей, в которых набрал 61 (22 заброшенные шайбы + 39 результативных передач) очко.