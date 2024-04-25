Казахстану предрекли исторический успех на ЧМ по хоккею

«Меня радует, что состав представлен игроками чемпионата страны. У нас был неплохой сезон и ребята себя проявили с лучшей стороны. Для них участие на чемпионате мира будет шансом проявить себя. Они будут стараться изо всех сил. Я думаю, что шансы показать хороший результат у нас есть.



В данной группе нам по силам победить поляков и французов. Есть шанс побороться с Латвией и Словакией. Если все сложится удачно, а нашей команде удастся найти свою игру, то мы можем замахнуться даже на плей-офф. Я сейчас очень оптимистично настроен, но оцениваю вероятность попадания в плей-офф 60 на 40. Задача минимум удержаться в дивизионе.



Я уверен, что в этом отношении проблем не будет. В целом, очень приятно видеть то, что в сборной страны начали делать акцент на игроках из чемпионата Казахстана», — отметил Шавернев.