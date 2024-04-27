Разгромом завершился матч Казахстана на ЮЧМ по хоккею

Подопечные Георгия Верещагина в рамках группы B на турнире в Финляндии провели против команды Швеции. Матч завершился разгромной победой скандинавов со счетом 7:1.

Единственный гол у Казахстана на счету Абзала Алибека. Он открыл счет в первом периоде на шестой минуте.

Отметим, что казахстанцы потерпели два поражения: в первом матче команда Верещагина уступила Швейцарии — 5:2.