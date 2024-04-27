Разгромом завершился матч Казахстана на ЮЧМ по хоккею
Сборная Казахстана провела второй матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Казахстан U20
Швеция U20
Сборная Казахстана провела второй матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.
Подопечные Георгия Верещагина в рамках группы B на турнире в Финляндии провели против команды Швеции. Матч завершился разгромной победой скандинавов со счетом 7:1.
Единственный гол у Казахстана на счету Абзала Алибека. Он открыл счет в первом периоде на шестой минуте.
Отметим, что казахстанцы потерпели два поражения: в первом матче команда Верещагина уступила Швейцарии — 5:2.
Следующую встречу казахстанцы проведут против Чехии в понедельник 29 апреля.