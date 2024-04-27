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Хоккей. Хоккей. МЧМ. Все результаты
19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч Казахстана на ЮЧМ по хоккею

Сборная Казахстана провела второй матч на юношеском чемпионате мира (U18) по хоккею, сообщают Vesti.kz.

Казахстан U20
Швеция U20
Источник: icehockey.kz

Подопечные Георгия Верещагина в рамках группы B на турнире в Финляндии провели против команды Швеции. Матч завершился разгромной победой скандинавов со счетом 7:1.

Единственный гол у Казахстана на счету Абзала Алибека. Он открыл счет в первом периоде на шестой минуте.

Отметим, что казахстанцы потерпели два поражения: в первом матче команда Верещагина уступила Швейцарии — 5:2.

Следующую встречу казахстанцы проведут против Чехии в понедельник 29 апреля.

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