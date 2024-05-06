Эти слова великого Боброва подняли СССР на исторический подвиг. После них советские хоккеисты впервые покорили мир

Чемпионат мира 1954 года был дебютным для сборной СССР. Хоккеисты советской сборной не имели большого опыта выступлений на международных турнирах. Основным их спарринг-партнером была команда Чехословакии. Но одно дело играть серию товарищеских матчей, а совсем другое — участвовать в официальном турнире. В котором, к тому же, есть канадцы. Родоначальники хоккея вызывали трепет и ужас как у болельщиков советской сборной, так и у ее руководителей — никто не верил в то, что у наших парней есть реальные шансы против профессионалов с кленовым листом на груди.

«Да дело в пиаре. Всем вдолбили, что канадцы непобедимы, что они все равно всех обыграют. Все дули в одну дуду. Проигрывают канадцам и говорят: “ну, это же канадцы”. И все. Потом другая команда проигрывает, и те же оправдания. Те же шведы говорят: “ну да, Канаде уступили, но вот сейчас мы русских-то обыграем”. Кстати говоря, чуть позже в Швеции, когда наши чемпионские титулы стали регулярными, гимн Советского Союза называли “Русская хоккейная песня”. Потому что привыкли к нему. Так вот, мы не поддались этой моде на страх перед Канадой. И ждали очной встречи с ощущением крепкой уверенности», — писал известный советский журналист Всеволод Кукушкин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241336&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьба золотых медалей чемпионата мира должна была решиться в очной встрече сборных СССР и Канады. В случае проигрыша советской команды, организаторы турнира должны были провести дополнительный матч между ней и шведами, чтобы определить обладателя серебряных медалей. Ходили реальные слухи, что оргкомитет продавал билеты на дополнительный матч за серебро еще до старта встречи СССР — Канада. Настолько никто не верил в советских хоккеистов.

Перед игрой тренеры Чернышев и Егоров разобрали соперника и осознали, что канадцы — не какие-то сверхъестественные люди. В их игре тоже есть свои нюансы и минусы, которыми можно было воспользоваться и добиться победы. Но положительный результат был бы невозможен без Всеволода Боброва. Дело в том, что накануне перед матчем многие хоккеисты советской сборной предлагали воспринимать игру с канадцами как тренировку. По их мнению, нет смысла выкладываться в матче, где почти нет шансов на победу. Лучше сберечь силы для серебряной зарубы со шведами — серебро для первого турнира будет уже очень удачным результатом. Однако Боброву было недостаточно серебряных медалей, он хотел только золото.

— Зато абсолютно точно известно, что Бобров встал и сказал, обращаясь к тренеру и команде: «Аркадий, вы тут все как хотите, я пошел спать, завтра мы выйдем и обыграем Канаду». Насчет «выйдем и обыграем», это, конечно, смелое заявление было. Но действительно, наутро на собрании объявили, что мы выходим биться в полную силу и обыгрывать Канаду.

Интересно, что это было объявлено именно в день матча, так же, как и состав, тактические построения и все остальное. Не накануне, а прямо с утра. Это был психологический ход, он сработал. У сборной СССР не осталось возможностей накрутить себя, понервничать. Если бы весь план был озвучен вечером, у кого-то началась бы бессонница, дергались бы всю ночь. Но нет. О том, что выходим побеждать, команда узнала с утра. А тактические моменты были такие — «играем комбинационно, на скорости, в свою игру», — рассказывал Кукушкин.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=1&id=456241337&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как итог — сборная СССР уничтожила команду Канады со счетом 7:2 и завоевала первое в истории золото чемпионата мира.