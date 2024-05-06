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10:41 (мск), источник: Sport24

Эти слова великого Боброва подняли СССР на исторический подвиг. После них советские хоккеисты впервые покорили мир

В 1954 году наши впервые стали чемпионами мира.

ЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: commons.wikimedia.org

Чемпионат мира 1954 года был дебютным для сборной СССР. Хоккеисты советской сборной не имели большого опыта выступлений на международных турнирах. Основным их спарринг-партнером была команда Чехословакии. Но одно дело играть серию товарищеских матчей, а совсем другое — участвовать в официальном турнире. В котором, к тому же, есть канадцы. Родоначальники хоккея вызывали трепет и ужас как у болельщиков советской сборной, так и у ее руководителей — никто не верил в то, что у наших парней есть реальные шансы против профессионалов с кленовым листом на груди.

«Да дело в пиаре. Всем вдолбили, что канадцы непобедимы, что они все равно всех обыграют. Все дули в одну дуду. Проигрывают канадцам и говорят: “ну, это же канадцы”. И все. Потом другая команда проигрывает, и те же оправдания. Те же шведы говорят: “ну да, Канаде уступили, но вот сейчас мы русских-то обыграем”. Кстати говоря, чуть позже в Швеции, когда наши чемпионские титулы стали регулярными, гимн Советского Союза называли “Русская хоккейная песня”. Потому что привыкли к нему. Так вот, мы не поддались этой моде на страх перед Канадой. И ждали очной встречи с ощущением крепкой уверенности», — писал известный советский журналист Всеволод Кукушкин.

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Судьба золотых медалей чемпионата мира должна была решиться в очной встрече сборных СССР и Канады. В случае проигрыша советской команды, организаторы турнира должны были провести дополнительный матч между ней и шведами, чтобы определить обладателя серебряных медалей. Ходили реальные слухи, что оргкомитет продавал билеты на дополнительный матч за серебро еще до старта встречи СССР — Канада. Настолько никто не верил в советских хоккеистов.

Перед игрой тренеры Чернышев и Егоров разобрали соперника и осознали, что канадцы — не какие-то сверхъестественные люди. В их игре тоже есть свои нюансы и минусы, которыми можно было воспользоваться и добиться победы. Но положительный результат был бы невозможен без Всеволода Боброва. Дело в том, что накануне перед матчем многие хоккеисты советской сборной предлагали воспринимать игру с канадцами как тренировку. По их мнению, нет смысла выкладываться в матче, где почти нет шансов на победу. Лучше сберечь силы для серебряной зарубы со шведами — серебро для первого турнира будет уже очень удачным результатом. Однако Боброву было недостаточно серебряных медалей, он хотел только золото.

— Зато абсолютно точно известно, что Бобров встал и сказал, обращаясь к тренеру и команде: «Аркадий, вы тут все как хотите, я пошел спать, завтра мы выйдем и обыграем Канаду». Насчет «выйдем и обыграем», это, конечно, смелое заявление было. Но действительно, наутро на собрании объявили, что мы выходим биться в полную силу и обыгрывать Канаду.

Интересно, что это было объявлено именно в день матча, так же, как и состав, тактические построения и все остальное. Не накануне, а прямо с утра. Это был психологический ход, он сработал. У сборной СССР не осталось возможностей накрутить себя, понервничать. Если бы весь план был озвучен вечером, у кого-то началась бы бессонница, дергались бы всю ночь. Но нет. О том, что выходим побеждать, команда узнала с утра. А тактические моменты были такие — «играем комбинационно, на скорости, в свою игру», — рассказывал Кукушкин.

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Как итог — сборная СССР уничтожила команду Канады со счетом 7:2 и завоевала первое в истории золото чемпионата мира.

Автор: Максим Самарцев

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