Одноклубники Капризова зажгли на старте ЧМ! Из-за них Америка проиграла первый топ-матч

Швеция — США — 5:2, обзор матча Чемпионата мира по хоккею 2024 | Источник: Чемпионат.com

Украшением первого игрового дня чемпионата мира по хоккею 2024 года должна была стать встреча с участием сборных Швеции и США. Ещё задолго до начала мирового первенства афиша этого матча приковывала к себе внимание, а после объявления заявок команд на турнир интерес к игре возрос многократно. Шведы и американцы на сей раз максимально серьёзно отнеслись к мировому первенству, постаравшись собрать как можно более боевые составы.

Руководство Шведского хоккейного союза для решения этой задачи даже специально наняло на работу недавно завершившего карьеру Патрика Хёрнквиста, в чью компетенцию вошло налаживание контактов с игроками НХЛ, которые в последние годы не сильно жаловали национальную команду. 37-летний Хёрнквист со своей задачей справился на твёрдую четвёрку с плюсом, сумев уговорить приехать в сборную таких мировых звёзд, как Филип Густавссон, Эрик Карлссон, Расмус Далин, Виктор Хедман, Йонас Бродин, Адриан Кемпе и Маркус Юханссон. Форвард «Миннесоты Уайлд» и действующий одноклубник Кирилла Капризова вообще впервые приехал на ЧМ за всю свою многолетнюю карьеру.

Для полного счастья шведам не хватило только согласия приехать от Йеспера Братта, Филипа Форсберга и Вильяма Нюландера. В итоге линия обороны сборной Швеции на ЧМ-2024 получилась просто потрясающей, тогда как атакующая ось смотрелась побледнее. Помимо Кемпе и Юханссона, в топ-6 шведских форвардов вошли Лукас Рэймонд, Йоэль Эрикссон Эк, Понтус Хольмберг и Андре Бураковски. Неплохо, но всё-таки не предел мечтаний. Впрочем, когда твою первую пару обороны образовывают Карлссон и Хедман, а вторую — Бродин и Далин, сложно просить о чём-то большем на турнире уровня ЧМ.

Очень приличную сборную сумел собрать под знамёна американского флага и генеральный менеджер «звёздно-полосатых» Билл Герин, который в публичной плоскости задолго до мирового первенства сразу дал понять своим хоккеистам — если вы хотите сыграть на будущем турнире четырёх наций с участием игроков НХЛ, то будьте добры приехать и на турнир в Европу. В итоге американскую сборную в Чехии усилили Джонни Годро, Коул Кофилд, Мэтт Болди, Зак Веренски, Сет Джонс, Брок Нельсон и многие другие, далеко не последние игроки на уровне НХЛ.

К середине первого периода команды упустили по одной отличной возможности для гола. Оба момента вытекли из подключений в атаку защитников «Тре Крунур», но сначала могли забивать шведы, а затем — американцы. На четвёртой минуте Далин оказался на правом фланге и мощно зарядил из круга вбрасывания — шайба «облизала» штангу и отскочила в лицевой бортик. А вот атакующая вылазка Карлссона спустя несколько смен обернулась неприятностью для европейской сборной — американцы совершили перехват и организовали контратаку два в один как раз по месту провала Карлссона: забивать мог Джоэль Фараби, но Густавссон сыграл блестяще и щитком нейтрализовал опасность.

В стартовой двадцатиминутке не было зафиксировано ни одного удаления, хотя одно нарушение правил-таки состоялось. На девятой минуте отрезка «звёздно-полосатые» сфолили в своей зоне, но шведы не стали ждать большинства. На отложенном штрафе действовали хоккеисты сборной Швеции и смогли реализовать свою позиционную атаку — экс-защитник «Спартак» Тим Хед выполнил отличную проникающую передачу в центр зоны на Эрикссона Эка, который совершил разворот, прицелился и точнейшим броском из-под защитника переиграл Алекса Лайона. Первое очко в карьере на чемпионатах мира набрал и опытнейший Юханссон, ставший автором второстепенной результативной передачи.

После небольшой раскачки в стартовом отрезке команды выдали куда более бодрый и смотрибельный второй период. Тон двадцатиминутке в первой же смене задало звонкое попадание в каркас от Джонса. Звон перекладины взбодрил шведских хоккеистов, которые оперативно ответили голевой атакой. Хедман отыграл на Рэймонда, который по центру накатил и отличным кистевым броском отправил шайбу впритирку со штангой. Форвард «Детройта» пробил своего одноклубника, упрочив преимущество «Тре Крунур».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242150&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Устроившись на дефицит в две шайбы, «звёздно-полосатые» взвинтили скорости, значительно добавили в агрессии и заставили соперника пережить очень непростые 10 минут. Сначала американцы заработали большинство, при дальнейшем розыгрыше которого могли несколько раз поражать ворота, но Густавссону удалось отбиться. Однако уже при игре в равных составах Веренски пушечным броском всё-таки нашёл способ забить первый гол сборной США на этом турнире. Тут же у подопечных Джона Хайнса было ещё несколько моментов для того, чтобы и вовсе догнать шведов, но это был день игроков «Миннесоты».

Серия спасений в исполнении Густавссона вдохновила на подвиги вторую пятёрку сборной Швеции. Защитник Маркус Петтерссон идеальной длинной передачей запустил очередной атаку своей команды, дальше Хольмберг нашёл в хорошей позиции Юханссона, а тот мощным броском низом в ближний угол переиграл допустившего очевидную ошибку на перемещении Лайона. Таким образом, Юханссон присоединился к Эрикссону Эку, став вторым «дикарём» с голом в этом матче.

В начале третьего периода эмоции перехлестнули Эрикссона Эка. Шведский нападающий завёлся в игровом моменте и поехал совершать лишний силовой приём против одноклубника Болди, чем и воспользовались американцы — Йоэль выключил себя из игры и потерял позицию, а Годро хитрой передачей доставил шайбу на пятак под бросок Нельсону, который не оставил шансов Густавссону. Брок произвёл точный бросок как раз из той позиции, которую секундами ранее и оставил Эрикссон Эк.

Американцы сократили отставание до минимума, но отыграться у них не получилось. Хотя в концовке Эрикссон Эк едва окончательно не превратился из героя в антигероя матча. Йоэль допустил удаление, подарив «звёздно-полосатым» шанс сыграть в большинстве. Но гол забили шведы — Хедман пушечным выстрелом расстрелял пустые ворота. Точку же в игре поставил всё тот же Эрикссон Эк, который сегодня был вездесущ. Отбыв двухминутное удаление, Йоэль вернулся на лёд и отправил ещё одну шайбу в пустые ворота, оформив дубль и набрав своё третье очко в матче — 5:2 в пользу Швеции.