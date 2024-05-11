Хозяева ЧМ стартовали с победы на глазах у Ягра! Чехи обыграли финнов впервые за семь лет

Чехия — Финляндия — 1:0 Б, обзор матча Чемпионата мира по хоккею 2024 | Источник: Чемпионат.com

Хозяева турнира вступили в бой на чемпионате мира по хоккею — 2024. В последний раз Чехия принимала главный турнир года в 2015 году — тогда команда Владимира Ружички до медалей не добралась, но 43-летний Яромир Ягр был признан MVP.

Сейчас Ягру уже 52 года. Он всё ещё забивает голы за родной «Кладно», но карьеру в сборной завершил очень давно, так что на чемпионате мира присутствует как главная живая легенда чешского хоккея. Он поучаствовал в церемонии открытия турнира, а матч смотрел с трибун.

Открывать турнир им выпало со сборной Финляндии. Юкка Ялонен, как обычно, не стал до последнего ждать возможных усилений из НХЛ и заявил лишь четырёх игроков из лучшей лиги мира, но назвать эту команду сборной ноунеймов, как было в «золотом» для них 2019-м, сейчас нельзя. В Суоми много знакомых лиц — Сятери, Лехтонен, Каски и другие.

Обеим командам в Праге есть что доказывать. Финны хотят реабилитироваться за вылет в четвертьфинале на ЧМ-2023 — и это после трёх финалов подряд, два из которых получились «золотыми». Чехи же, естественно, хотят удачно выступить перед домашними болельщиками и показать, что первая за долгое время бронза (на ЧМ-2022) не была случайностью, в отличие от такого же вылета в четвертьфинале год назад, как и у финнов.

Команды встречались на прошлой неделе в рамках подготовки к ЧМ — Финляндия выиграла 4:1 во многом благодаря надёжной обороне и впечатляющей игре Харри Сятери. Но Ялонен всё равно считал Чехию фаворитом в сегодняшней игре. «В том матче у них было много игроков, они постоянно менялись, так что они не так хорошо играли, как обычно. Я всё равно считаю их фаворитом нашего матча — это их домашний турнир, и их будут подгонять 17 тысяч болельщиков».

Болельщики действительно подгоняли чехов, которые довольно бодро начали матч, а финны отсиживались в обороне и в первом периоде нанесли всего один бросок в створ. Если честно, для матча открытия мирового первенства игра получалась не слишком захватывающей. Да, хозяева турнира много контролировали шайбу, постоянно атаковали, но ничего интересного при этом не происходило. Да, чехи постоянно держали Сятери в тонусе, много контролировали шайбу и постоянно возились в чужой зоне, неразрешимых задач для финнов не ставили.

К концу второго периода уже можно было порядком заскучать, но тут случилось событие — заброшенная шайба. Ондржей Палат — главная звезда этого состава сборной Чехии — сыграл на добивании после броска Давида Томашека в упор. Яромир Ягр радостно захлопал в ладоши, но рано — после просмотра судьи гол отменили, и второй период в итоге тоже закончился по нулям.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242153&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Третий период финны начали ударно. Радко Гудас схватил две минуты, у «львов» появилась возможность побольше поиграть в атаке. Маркус Гранлунд мог открывать счёт, но угодил в штангу. У Лукаша Достала прибавилось работы по сравнению с первыми 40 минутами, но забить не получалось ни у тех, ни у других. Классный момент в концовке был у Давида Кемпфа, но Сятери и тут справился. На последних секундах основного времени спасать свою команду пришлось уже Досталу, но дело чехам усложнил Гудас, который схватил второе удаление за матч.

Финны не смогли реализовать большинство в овертайме — Достал вытащил опаснейший бросок в касание Лехтонена. Говорят, концовка запоминается лучше всего, и дополнительным временем соперники подсластили пилюлю не самой зрелищной игры искромётным хоккеем «три на три». Моментов за пять минут набралось больше, чем за предыдущие 60, но вратари стояли на голове, и результат игры определился только на буллитах — решающий бросок в ней исполнил капитан сборной Чехии Роман Червенка.

Чехи обыграли Финляндию на ЧМ впервые с 2017 года, когда в третьем периоде драматичного матча отыгрались с 0:3 и вырвали победу по буллитам. Сегодня без камбэка, но тоже по буллитам, да ещё и на глазах у великого Ягра. Хозяева турнира стартовали с победы, а завтра им предстоит матч с Норвегией. Финны же будут отдыхать до воскресенья, когда сыграют с Великобританией.