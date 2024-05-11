Голевую феерию устроили фавориты группы Казахстана на ЧМ по хоккею

Встреча завершилась со счетом 5:2. У победителей отличились Джоэль Эрикссон (9-я минута, 60-я), Лукас Реймонд (24-я), Маркус Юханссон (37-я) и Виктор Хедман (60-я). В составе проигравших шайбы забросили Закари Веренски (33-я) и Брок Нельсон (44-я).