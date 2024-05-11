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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
11:15 (мск), источник: Vesti.kz

Голевую феерию устроили фавориты группы Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Швеции выиграла у США на старте чемпионата мира-2024 по хоккею в Чехии, передают Vesti.kz.

Швеция
СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 5:2. У победителей отличились Джоэль Эрикссон (9-я минута, 60-я), Лукас Реймонд (24-я), Маркус Юханссон (37-я) и Виктор Хедман (60-я). В составе проигравших шайбы забросили Закари Веренски (33-я) и Брок Нельсон (44-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе В также представлен Казахстан. Подопечные Галыма Мамбеталиева первый матч проведут с Францией 11 мая.

Швеция
5:2
1:0, 2:1, 2:1
США
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