Первый номер драфта НХЛ принес сборной Канады победу над британцами
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная Канады нанесла поражение команде Великобритании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Чехии.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная Канады нанесла поражение команде Великобритании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Встреча группы A, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Коннор Бедард (32-я, 36-я минуты), также отличились Майкл Бантинг (9) и Брэндон Хэйгел (26). У британской команды шайбы забросили Лиам Кирк (8) и Бен О’Коннор (49).
В следующем матче канадцы 12 мая сыграют со сборной Дании, британцы в этот же день встретятся со сборной Финляндии.
В матче группы B команда Казахстана обыграла сборную Франции — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).
Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.