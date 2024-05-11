Первый номер драфта НХЛ принес сборной Канады победу над британцами

Встреча группы A, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Коннор Бедард (32-я, 36-я минуты), также отличились Майкл Бантинг (9) и Брэндон Хэйгел (26). У британской команды шайбы забросили Лиам Кирк (8) и Бен О’Коннор (49).

В следующем матче канадцы 12 мая сыграют со сборной Дании, британцы в этот же день встретятся со сборной Финляндии.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/2Iodon9Kc84?si=m1Q4Yl_M8EkbNt3y" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В матче группы B команда Казахстана обыграла сборную Франции — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).