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17:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый номер драфта НХЛ принес сборной Канады победу над британцами

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сборная Канады нанесла поражение команде Великобритании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в Чехии.

Канада
ВеликобританияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: Reuters

Встреча группы A, прошедшая в Праге, завершилась со счетом 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). В составе победителей дубль оформил Коннор Бедард (32-я, 36-я минуты), также отличились Майкл Бантинг (9) и Брэндон Хэйгел (26). У британской команды шайбы забросили Лиам Кирк (8) и Бен О’Коннор (49).

В следующем матче канадцы 12 мая сыграют со сборной Дании, британцы в этот же день встретятся со сборной Финляндии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В матче группы B команда Казахстана обыграла сборную Франции — 3:1 (2:1, 1:0, 0:0).

Сборные России и Белоруссии отстранены от международных соревнований решением Международной федерации хоккея (IIHF) из-за ситуации на Украине.

Великобритания
2:4
1:1, 0:3, 1:0
Канада
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