Сборная Латвии в овертайме вырвала победу у Польши в матче чемпионата мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.

В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенга.

Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи.

Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.