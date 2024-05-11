Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Норвегия
Чехия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
США
Германия
Хоккей. НХЛ
12.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Австрия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Польша
Латвия
ОТ
Хоккей. НХЛ
12.05
Колорадо
Даллас
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Великобритания
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:20
Франция
Казахстан
Все события
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Последние результаты
17:20
Польша
Латвия
ОТ
17:20
Австрия
Дания
13:20
Франция
Казахстан
13:20
Великобритания
Канада
10.05
Чехия
Финляндия
Б
10.05
Швеция
США
10.05
Словакия
Германия
10.05
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Латвии в овертайме вырвала победу у Польши в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 11 мая, на «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы Б — сборными Польши и Латвии.

Польша
ЛатвияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Сборная Латвии в овертайме вырвала победу у Польши в матче чемпионата мира — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 5:4 в овертайме победу одержала латвийская национальная команда.

В составе польской сборной дублем отметился Кшиштоф Мациас. Одна заброшенная шайба на счету Камиля Валенга.

Голы в составе победителей забили Роберт Мамчицс, Родриго Аболс, Рихард Букартс и Каспарс Даугавиньш, оформивший дубль и решивший исход встречи.

Отметим, что шайба Мациаса стала первой для поляков на мировых первенствах за 22 года. Последний раз Польша забрасывала на ЧМ в 2002 году, в матче утешительного этапа с Японией.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве.

Польша
4:5ОТ
1:0, 1:1, 2:3
Латвия
Читайте также от «Чемпионат.com»
Тренер по борьбе из Дагестана избил ребенка из-за поражения
Кто отправится в Париж? Главные итоги чемпионата России по борьбе.
«Слова Баха — это уже трэш какой-то!» Черезов — о биатлоне и Олимпиаде
Провинциальная романтика, которая нам нужна. «Факел», останься в РПЛ!
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь