Разгромом закончился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2024
Сборная США одержала сокрушительную победу в матче групповой стадии чемпионата мира-2024. Соперниками американцев была национальная команда Германии, сообщают Vesti.kz.
Сборная США одержала сокрушительную победу в матче групповой стадии чемпионата мира-2024. Соперниками американцев была национальная команда Германии, сообщают Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды США. Шайбы на свой счет записали Брэди Ткачук (13'), Майкл Кессельринг (18'), Джонни Годро (33'), Люк Хьюз (40'), Тревор Зеграс (51') и Майкл Эйссимонт (54'), а у проигравших единственным результативным броском отличился Ясин Эхлиз (35').
Благодаря этой победе американцы закрыли поражение от Швеции (2:5). Что касается Германии, то команда потерпела неудачу после победы над Словакией (6:4). У обоих коллективов по три набранных очка, как и у шведов и сборной Казахстана.
Отметим, что уже сегодня, 12 мая, сборная Казахстана проведет второй матч на турнире, проходящем в Чехии и Латвии — соперником выступит команда Словакии.