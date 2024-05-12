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Хоккей. Хоккей. ЧМ. Все результаты
12:31 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом закончился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2024

Сборная США одержала сокрушительную победу в матче групповой стадии чемпионата мира-2024. Соперниками американцев была национальная команда Германии, сообщают Vesti.kz.

СШАЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды США. Шайбы на свой счет записали Брэди Ткачук (13'), Майкл Кессельринг (18'), Джонни Годро (33'), Люк Хьюз (40'), Тревор Зеграс (51') и Майкл Эйссимонт (54'), а у проигравших единственным результативным броском отличился Ясин Эхлиз (35').

Благодаря этой победе американцы закрыли поражение от Швеции (2:5). Что касается Германии, то команда потерпела неудачу после победы над Словакией (6:4). У обоих коллективов по три набранных очка, как и у шведов и сборной Казахстана.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что уже сегодня, 12 мая, сборная Казахстана проведет второй матч на турнире, проходящем в Чехии и Латвии — соперником выступит команда Словакии.

США
6:1
2:0, 2:1, 2:0
Германия
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