Разгромом закончился матч соперников сборной Казахстана на ЧМ-2024

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды США. Шайбы на свой счет записали Брэди Ткачук (13'), Майкл Кессельринг (18'), Джонни Годро (33'), Люк Хьюз (40'), Тревор Зеграс (51') и Майкл Эйссимонт (54'), а у проигравших единственным результативным броском отличился Ясин Эхлиз (35').

Благодаря этой победе американцы закрыли поражение от Швеции (2:5). Что касается Германии, то команда потерпела неудачу после победы над Словакией (6:4). У обоих коллективов по три набранных очка, как и у шведов и сборной Казахстана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FyRvP2tDKtY?si=f31-OOKl7ibUlO9o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.