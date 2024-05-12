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10:49 (мск), источник: ТАСС

Болельщикам запретили приходить на матчи чемпионата мира по хоккею с флагом России

Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая.

РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею не разрешат болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.

Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая.

«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — сказал Тардиф.

Сборные России и Белоруссии пропускают третий чемпионат мира подряд. Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.

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