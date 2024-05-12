Болельщикам запретили приходить на матчи чемпионата мира по хоккею с флагом России
Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая.
РоссияЧМ по хоккею: таблица и календарь
Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая.
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Организаторы чемпионата мира по хоккею не разрешат болельщикам приходить на матчи турнира с флагами России и Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
Мировое первенство проходит в Чехии с 10 по 26 мая.
«Флаги стран, национальные команды которых не выступают на турнире, запрещено приносить на трибуны», — сказал Тардиф.
Сборные России и Белоруссии пропускают третий чемпионат мира подряд. Россияне и белорусы отстранены от соревнований под эгидой IIHF из-за ситуации на Украине.