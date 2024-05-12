Какой была бы Россия на ЧМ-2024? С Василевским, Кучеровым и Капризовым — золото наше

Весна, май, снова чемпионат мира — и снова без нас. Хедман и Далин, Бедард и Ткачак будут рубиться с кем угодно, но не с Кучеровым и Капризовым. А ведь могли бы!

Но даже если вы не можете позволить себе виллу на Гавайях, никто не запретит вам о ней помечтать. Пока это все, что у нас есть.

Год назад в своих мечтах мы привозили на ЧМ сумасшедшую банду, которую было бы сложно остановить, учитывая посредственные составы других команд. Там в финале Канада с главными звездами Манджипани и Тоффоли на равных бодалась с немцами (почти как наши в 2018-м), но в конце концов завалила их на классе в третьем периоде (5:2). Два гола, включая победный, у чемпионов забил грозный бомбардир Сэмми Блэйз (1 гол за «Сент-Луис» в этом сезоне). Ну невозможно было не думать — а как бы с этой Канадой играли Кучеров, Панарин и Капризов?

В этом году должно быть поинтереснее. Шведы взяли трех суперзвезд в оборону, американцы привезли целую бригаду топовой молодежи и нескольких матерых энхаэловцев, у Канады серьезный состав — вообще никакого сравнения с прошлогодним. И только финны принципиально едут словно на Евротур, но им это не мешает выигрывать раз в два года. Короче, очень не хватает наших — они бы там ух!

• С первым номером понятно — из четырех наших главных двое в плей-офф, а один провел совсем слабый сезон. Андрей Василевский тоже не феерил, но все же после травмы постепенно набирал и набирал. И во второй половине играл явно лучше, чем можно судить по статистике (90% ОБ, 2,9 КН).

Семена Варламова давно не было в сборной, а последний матч на большом турнире он сыграл десять лет назад в Сочи. Но он провел хороший сезон, вытеснил Илью Сорокина — самое время вернуться в сборную (тем более виртуальную). Опытный вратарь на подстраховку — оптимальный вариант. Тем более Василевский и Варламов еще и чемпионы мира, будут носителями победного духа.

Ну и третьим берем открытие этого сезона в КХЛ, чемпиона и самого ценного игрока плей-офф Илью Набокова. Когда Россия последний раз играла на ЧМ, он только осваивался в МХЛ. Теперь это наша новая вратарская надежда.

• В обороне почти без сюрпризов. Сергачева после двух тяжелых травм оставляем отдыхать, остальные в строю. Под Орлова оставляем один слот (там «Каролина» летит «Рейнджерс» 0−3 в серии), примерно к третьему матчу подъедет и Свечникова (на фото) с собой прихватит.

По сравнению с прошлым годом — трое новых защитников: Павел Минтюков, Дамир Шарипзянов и Александр Никишин. Первый неплохо дебютировал в НХЛ и обещает вырасти в большого игрока. Надо обкатывать в сборной. Никишин и Шарипзянов — с большим отрывом лучшие защитники КХЛ.

В целом, выглядит достаточно крепко в сравнении с любой сборной этого ЧМ, кроме шведской. Хедман — Далин и Бродин — Карлссон это космический топ-4, у нас таких игроков просто нет.

• Зато у нас есть вратари и суперзвезды в атаке — Кучеров и Капризов могут быть как связкой, так и вести игру разных звеньев. Тем более что с центрами у нас традиционно беда. Поэтому берем из КХЛ еще одно магнитогорское открытие сезона Данилу Юрова и неожиданно раскрывшегося в СКА Василия Глотова. А из НХЛ — неплохо дебютировавшего в «Коламбусе» Дмитрия Воронкова, нашего главного центра в расцвете лет Ивана Барбашева и Евгения Малкина, который и в 37 сборной нужен (а вот Овечкина не берем — ему уже в плей-офф было тяжеловато, пусть бережет силы на последний рывок за рекордом Гретцки).

В итоге у нас пять рабочих центров с постоянной практикой в этом сезоне плюс Павел Бучневич как еще один запасной вариант и Григоренко на самый крайний случай. Без Михаила никак — с 2018 года он не пропустил ни одного турнира сборной. Глобально у него сезон, конечно, не самый удачный, но в плей-офф выглядел вполне бодро.

Из КХЛ еще Никита Гусев — как лучший бомбардир и приманка для Кучерова. И Максим Шабанов — техничный моторчик, который можно прицепить к любой тройке.

Ну и все, можно ехать. С такой бандой — опять все шансы на золото.