Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 2:6 проиграла команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Чехии.

Заброшенными шайбами в составе проигравшей команды отметились Алихан Асетов (24-я минута) и Алихан Омирбеков (52), выступавшие в сезоне-2023/24 за казахстанский «Барыс» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242186&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Казахстана провела второй матч на чемпионате мира. В стартовой игре команда победила французов (3:1). Следующим соперником сборной Казахстана станет команда Латвии, встреча против которой пройдет 14 мая.