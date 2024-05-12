Сборная Казахстана потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею
Сборная Казахстана проиграла команде Словакии со счетом 2:6.
Сборная Казахстана проиграла команде Словакии со счетом 2:6.
ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Казахстана со счетом 2:6 проиграла команде Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Чехии.
Заброшенными шайбами в составе проигравшей команды отметились Алихан Асетов (24-я минута) и Алихан Омирбеков (52), выступавшие в сезоне-2023/24 за казахстанский «Барыс» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге.
Сборная Казахстана провела второй матч на чемпионате мира. В стартовой игре команда победила французов (3:1). Следующим соперником сборной Казахстана станет команда Латвии, встреча против которой пройдет 14 мая.
Чемпионат мира завершится 26 мая. Самой титулованной командой мировых первенств является сборная Канады (28 побед), сборные СССР и России побеждали на чемпионатах мира 27 раз. Из-за ситуации на Украине российская команда пропускает турнир по решению Международной федерации хоккея.