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00:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Три очка Карлссона помогли сборной Швеции одержать победу над Польшей в матче ЧМ-2024

На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Швеции и Польши.

Швеция
ПольшаЧМ по хоккею: таблица и календарь
Три очка Карлссона помогли сборной Швеции одержать победу над Польшей в матче ЧМ — 2024 | Источник: Чемпионат.com

Со счётом 5:1 победу одержали шведы.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон, Лукас Рэймонд, Андре Бураковски и Эрик Карлссон, ставший самым результативным хоккеистом матча. На его счету дубль и одна результативная передача. Двумя голевыми пасам отметился Виктор Хедман.

Автором единственного гола Польши стал Алан Лищарчик.

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Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

Швеция
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Польша
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