Три очка Карлссона помогли сборной Швеции одержать победу над Польшей в матче ЧМ-2024

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Маркус Юханссон, Лукас Рэймонд, Андре Бураковски и Эрик Карлссон, ставший самым результативным хоккеистом матча. На его счету дубль и одна результативная передача. Двумя голевыми пасам отметился Виктор Хедман.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.