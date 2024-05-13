Британцев разорвали, поляки получили пять от шведов. Нужны ли хоккейные карлики на чемпионате мира?
Смысла менять формат ЧМ для ИИХФ нет никакого.
Смысла менять формат ЧМ для ИИХФ нет никакого.
Первые матчи чемпионата мира уже принесли разгромные результаты. Некоторые из них абсолютно не удивили. Финны и шведы обыграли бы британцев и поляков, даже если бы каждый хоккеист вышел на лед с клюшками другого хвата. Разница в мастерстве очень высокая. Равно как и в матче Дании и Канады (1:5). По первым дням турнира сборные-карлики сюрпризов не преподнесли. И каждый матч с неприличным счетом провоцирует размышления о сокращении команд на групповом этапе ЧМ.
С нынешним форматом на чемпионатах мира собираются 16 сборных, которые делят на две группы. Такое количество команд приводит к серьезному расслоению уровня и росту лишенных интриги матчей. Когда встречаются Швеция и чудом попавшая в элитный дивизион Польша, следить за игрой стоит только ради статистических рекордов или антирекордов и знакомства с польскими хоккеистами, если вас интересует такая романтика. Многие матчи ограничиваются локальными интригами. Но свой шарм чемпионат мира от этого не теряет. Разрыв в уровне мастерства компенсируется другими преимуществами.
Чемпионат мира — главная вывеска ИИХФ. Турнир часто проходит без больших звезд, которые заняты разборками в Кубке Стэнли, но цепляет сюжетами и без формата «лучшие против лучших». ЧМ объединяет 16 сборных элитного дивизиона длинным групповым этапом и классическим плей-офф, где уже нет проходных матчей. ИИХФ живет идеями популяризации хоккея на всех континентах. Размах участников для федерации превыше конкуренции и уровня хоккея, который получается очень разношерстным, когда в одной группе играют Канада и Великобритания, Швеция и Польша, США и Франция.
Поддержка сборных-карликов важна для ИИХФ. В стратегии федерации прописано развитие хоккея по всему миру. За популистской целью скрываются финансовые и организационные мотивы. Чем больше команд участвуют на ЧМ, тем выше доходы. Логика простая: больше участников, больше матчей, больше трансляций, больше рекламы. Далеко не каждая игра разрывает метрики по зрительскому интересу, но посещаемость первых дней турнира в Чехии показывает, что болельщики охотно идут на матчи даже со скучной вывеской. На игру Польши и Латвии собралось 9109 зрителей.
К разгромам и предсказуемым результатам стоит относиться проще. За турниром без сборной России каждый из нас, россиян, следит взглядом нейтрального болельщика. И надо признать: хоккей высокого уровня мы с сентября по апрель наблюдали в КХЛ. Любители этой игры из Великобритании, Польши или Франции лишены подобного удовольствия. Большой хоккей для них ассоциируется с чемпионатами мира, где вживую можно увидеть звезд мировой величины из других сборных. И проверить уровень своих команд на их фоне. Болельщики из Швеции, Финляндии, Канады, США по-хорошему избалованы. Им, конечно, интереснее увидеть турнир лучших против лучших, но такой праздник хоккея ИИХФ не в силах проводить ежегодно.
Чемпионат мира в нынешней конфигурации не отличается великим уровнем мастерства, но наполнен любопытными сюжетами. Каждый игровой день можно найти как минимум один матч с интригой. Этого уже достаточно. ИИХФ незачем менять структуру проведения ЧМ и сокращать количество команд. Сборные-карлики тоже должны получить свой звездный час в элите.
Автор: Михаил Скрыль