Британцев разорвали, поляки получили пять от шведов. Нужны ли хоккейные карлики на чемпионате мира?

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа A, 12.05.2024, 13:20 Финляндия 8 Великобритания 0

Первые матчи чемпионата мира уже принесли разгромные результаты. Некоторые из них абсолютно не удивили. Финны и шведы обыграли бы британцев и поляков, даже если бы каждый хоккеист вышел на лед с клюшками другого хвата. Разница в мастерстве очень высокая. Равно как и в матче Дании и Канады (1:5). По первым дням турнира сборные-карлики сюрпризов не преподнесли. И каждый матч с неприличным счетом провоцирует размышления о сокращении команд на групповом этапе ЧМ.

С нынешним форматом на чемпионатах мира собираются 16 сборных, которые делят на две группы. Такое количество команд приводит к серьезному расслоению уровня и росту лишенных интриги матчей. Когда встречаются Швеция и чудом попавшая в элитный дивизион Польша, следить за игрой стоит только ради статистических рекордов или антирекордов и знакомства с польскими хоккеистами, если вас интересует такая романтика. Многие матчи ограничиваются локальными интригами. Но свой шарм чемпионат мира от этого не теряет. Разрыв в уровне мастерства компенсируется другими преимуществами.

Хоккей Чемпионат мира 2024 Группа B, 12.05.2024, 21:20 Швеция 5 Польша 1

Чемпионат мира — главная вывеска ИИХФ. Турнир часто проходит без больших звезд, которые заняты разборками в Кубке Стэнли, но цепляет сюжетами и без формата «лучшие против лучших». ЧМ объединяет 16 сборных элитного дивизиона длинным групповым этапом и классическим плей-офф, где уже нет проходных матчей. ИИХФ живет идеями популяризации хоккея на всех континентах. Размах участников для федерации превыше конкуренции и уровня хоккея, который получается очень разношерстным, когда в одной группе играют Канада и Великобритания, Швеция и Польша, США и Франция.

Поддержка сборных-карликов важна для ИИХФ. В стратегии федерации прописано развитие хоккея по всему миру. За популистской целью скрываются финансовые и организационные мотивы. Чем больше команд участвуют на ЧМ, тем выше доходы. Логика простая: больше участников, больше матчей, больше трансляций, больше рекламы. Далеко не каждая игра разрывает метрики по зрительскому интересу, но посещаемость первых дней турнира в Чехии показывает, что болельщики охотно идут на матчи даже со скучной вывеской. На игру Польши и Латвии собралось 9109 зрителей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242185&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К разгромам и предсказуемым результатам стоит относиться проще. За турниром без сборной России каждый из нас, россиян, следит взглядом нейтрального болельщика. И надо признать: хоккей высокого уровня мы с сентября по апрель наблюдали в КХЛ. Любители этой игры из Великобритании, Польши или Франции лишены подобного удовольствия. Большой хоккей для них ассоциируется с чемпионатами мира, где вживую можно увидеть звезд мировой величины из других сборных. И проверить уровень своих команд на их фоне. Болельщики из Швеции, Финляндии, Канады, США по-хорошему избалованы. Им, конечно, интереснее увидеть турнир лучших против лучших, но такой праздник хоккея ИИХФ не в силах проводить ежегодно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-100789429&hd=2&id=456242198&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира в нынешней конфигурации не отличается великим уровнем мастерства, но наполнен любопытными сюжетами. Каждый игровой день можно найти как минимум один матч с интригой. Этого уже достаточно. ИИХФ незачем менять структуру проведения ЧМ и сокращать количество команд. Сборные-карлики тоже должны получить свой звездный час в элите.